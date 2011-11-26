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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

فرهنگ فر در گفتگو با مهر:

55 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یزد کشف شد/ یزد در مسیر کاروانهای قاچاق

55 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یزد کشف شد/ یزد در مسیر کاروانهای قاچاق

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان یزد از کشف 55 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یزد خبر داد.

سرهنگ حسین فرهنگ‌ فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی، بیش از 55 لیتر گازوئیل قاچاق در استان یزد کشف و ضبط شد.

وی افزود: طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی به مدت سه روز در استان یزد به مرحله اجرا گذاشته شد که در این طرح 16 نفر دستگیر شدند.

فرهنگ فر بیان داشت: در اجرای این طرح 55 هزار و 120 لیتر گازوئیل قاچاق، یک قبضه سلاح کمری، 500 پاکت تنباکو، دو هزار و 18 ثوب انواع پوشاک، 363 جفت کفش و 309 قلم انواع لوازم آرایشی کشف و ضبط و هفت دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

وی با بیان اینکه استان یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مسیر کاروانهای قاچاق قرار دارد، عنوان کرد: با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی کشفیات قاچاق هر روز در حال افزایش است و قاچاقچیان اغلب در انجام ماموریتهای خود ناکام می مانند.

فرهنگ فر ادامه داد: البته برای مبارزه قاطع و صد درصدی با قاچاق کالا نیازمند هوشیاری بیشتری ماموران و نیرو و تجهیزات بیشتری هستیم.

کد مطلب 1469350

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