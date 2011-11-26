دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در این دانشگاه در رشته های علوم سلولی و مولکولی، علوم دارویی و فارماکوژنتیک پذیرفته می شوند.

دارندگان مدارک پزشکی عمومی، داروسازی، دامپزشکی و کارشناسی ارشد کلیه گرایشهای بیولوژی می توانند در صورت دارا بودن شرایط آیین نامه با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این دوره ثبت نام کنند.

متقاضیان می توانند تا 20 آذرماه سال 90 در این دوره ثبت نام کنند و مدارک مورد نیاز را از طریق پست پیشتاز به آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرکز تحقیقات بیولوژی ارسال کنند.