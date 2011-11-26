کشیک شبانه روزی در شرکت گاز زنجان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هرمز نوروزی افزود: با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز، در راستای فراهم کردن رفاه حال مشترکین، این پایگاه وظیفه نظارت و کنترل بر فشار گاز مصرفی و برقراری جریان مستمر گاز استان را بر عهده دارد.



وی ادامه داد: حفاظت هر چه بیشتر از شبکه ها و انشعابات گاز استان و همچنین بررسی حجم مصرفی گاز مشترکین در زمان اوج مصرف از مهم ترین اهداف اجرای این طرح است

نوروزی یادآور شد: مسئولین کشیک موظف هستند با نظارت دقیق و گزارشات مستمر خود از شهرها و نقاط مختلف استان، در تجمیع و ارائه گزارش میزان مصرف شهروندان زنجانی به شرکت ملی گاز تلاش کنند.

وی، از انتخاب نیروهای متخصص، با تجربه و فنی در اجرای این طرح زمستانی خبر داد و گفت: با این اقدام، هنگام مواجه شدن با مشکلات فنی و یا افت فشار گاز، با بهره گیری از تجربیات و اطلاعات فنی کارکنان متخصص، تصمیمات لازم در راستای برطرف کردن مشکلات احتمالی اخذ می شود تا مشکلی در ارائه خدمات به مشترکین ایجاد نشود.

نوروزی افزود: واحدهای پست امداد گاز نیز با فعالیت شبانه روزی و ارائه خدمات به مشترکین، یاری رسان کارشناسان در پایگاه کشیک خواهند بود.