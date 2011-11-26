14 کشته و زخمی در انفجار فلوجه/ جراحت 2 آمریکایی در حمله به پایگاه کالسو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پلیس عراق اعلام کرد که یک بمب در مسیر یک خودرو در روستای زوبع در شرق فلوجه واقع در 60 کیلومتری غرب بغداد منفجر شد.

بر اثر این انفجار که صبح امروز رخ داد دستکم 6 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری رسمی امارات (وام) نیز گزارش داد: ارتش آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که 2 نظامی این کشور بر اثر حمله موشکی به پایگاه آمریکایی "کالسو" در استان بابل واقع در 55 کیلومتری جنوب غرب بغداد زخمی شدند.

حال این نظامیان وخیم گزارش شده است. در ادامه بیانیه گفته شده که نیروهای عراقی و آمریکایی بازرسی و تحقیق درباره این حمله را آغاز کرده اند.

پایگاه کالسو در شمال استان بابل که مقر نیروهای آمریکایی است همواره هدف حملات موشک های کاتیوشا و خمپاره ای قرار می گیرد که با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه و نفوذ القاعده در اطراف آن منجر به خسارت های مالی و جانی بسیاری شده است.

خاطرنشان می شود طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن نظامیان آمریکایی حاضر در عراق باید تا 31 دسامبر 2011 خاک عراق را ترک کنند و تنها شماری از نیروهای مسئول آموزش به نظامیان عراقی در این کشور باقی بمانند.