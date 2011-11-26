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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

حسنلو خبرداد:

رشد 16 درصدی پرداخت زکات در زنجان طی سالجاری

رشد 16 درصدی پرداخت زکات در زنجان طی سالجاری

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان از رشد 16درصدی زکات پرداختی مردم استان از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: میزان زکات پرداختی توسط مردم زنجان در سال ‌جاری بالغ بر سه میلیارد و 248 میلیون ریال است.  
 
وی ادامه داد: با آمار به دست آمده بیشترین میزان زکات پرداختی توسط مردم استان در شهرستان زرین رود بوده است.
 
سرپرست حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان افزود: میزان زکات پرداختی در شهرستان زرین‌رود در سال ‌جاری یک میلیارد و 267 میلیون ریال بوده است.
 
حسنلو گفت: زیاد بودن مبلغ زکات در شهرستان‌های مختلف با توجه به زکات پرداختی توسط مردم بر حسب محصول گندم و جو به دست آمده است.
 
وی تصریح کرد: مبالغ جمع‌آوری شده زکات در مناطق مختلف در همان منطقه هزینه می‌شود.
 
سرپرست حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: بیشترین مبالغ از زکات جمع‌آوری شده صرف انجام و اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه می‌شود.
 
حسنلو مساجد و غسالخانه‌ها را نیز از جمله مکان‌هایی عنوان کرد که از محل زکات‌های جمع‌آوری شده در مناطق مختلف احداث می‌شوند و بخشی از زکات جمع‌آوری شده نیز برای ایتام و نیازمندان هزینه می‌شود.
کد مطلب 1469363

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