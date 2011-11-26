رشد 16 درصدی پرداخت زکات در زنجان طی سالجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: میزان زکات پرداختی توسط مردم زنجان در سال ‌جاری بالغ بر سه میلیارد و 248 میلیون ریال است.



وی ادامه داد: با آمار به دست آمده بیشترین میزان زکات پرداختی توسط مردم استان در شهرستان زرین رود بوده است.

سرپرست حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان افزود: میزان زکات پرداختی در شهرستان زرین‌رود در سال ‌جاری یک میلیارد و 267 میلیون ریال بوده است.

حسنلو گفت: زیاد بودن مبلغ زکات در شهرستان‌های مختلف با توجه به زکات پرداختی توسط مردم بر حسب محصول گندم و جو به دست آمده است.

وی تصریح کرد: مبالغ جمع‌آوری شده زکات در مناطق مختلف در همان منطقه هزینه می‌شود.

سرپرست حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: بیشترین مبالغ از زکات جمع‌آوری شده صرف انجام و اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه می‌شود.

حسنلو مساجد و غسالخانه‌ها را نیز از جمله مکان‌هایی عنوان کرد که از محل زکات‌های جمع‌آوری شده در مناطق مختلف احداث می‌شوند و بخشی از زکات جمع‌آوری شده نیز برای ایتام و نیازمندان هزینه می‌شود.