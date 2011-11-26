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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

کوچک زاده:

فضای جامعه از شنیده‌ها پرشده است تا صدای حق به گوش مردم نرسد

فضای جامعه از شنیده‌ها پرشده است تا صدای حق به گوش مردم نرسد

زنجان - خبرگزاری مهر: عضو جبهه پایداری ایران اسلامی گفت: امروز فضای جامعه از شنیده‌ها پرشده است تا صدای حق به گوش مردم نرسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک‌زاده شامگاه جمعه در همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان زنجان، افزود: به شنیده ها در سایت هایی که ذره ای به خدا و آخرت ایمان ندارند، منتشر می شوند کار نداشته باشید راجع به کوچک زاده حرف زیاد است ، راج به زارعی حرف زیاد است ملاک حق و باطل فرق بین دیدن و شنیدن است و تنها فاصله بین حق و باطل شنیدن و دیدن است.
 
وی ادامه داد: در بسیاری از شبهات که برای گمراه کردن جامعه به کار گرفته می‌شود فرق بین دیدن و شنیدن است و تنها فاصله بین حق و باطل شنیدن و دیدن است.
 
کوچک زاده در خصوص معیار شناخت جریان انحرافی ادامه داد: در جامعه شناخت جریان انحرافی و تشخیص حق از باطل در همه اعصار حرف حق و رسول‌الله است.
 
کوچک زاده افزود: شرط ضایع نشدن هر فردی با هر سابقه درخشان در جامعه، تنها اجابت فرمان خداوند متعال و رسول‌الله است.
 
عضو جبهه پایداری ایران اسلامی افزود: هر اقدامی که بر خلاف نظر مقام معظم رهبری در جامعه پیگیری شود، جریان انحرافی محسوب می‌شود.
 
کوچک زاده افزود: هر کس برخلاف عقاید رهبری، موجب تشویش اذهان مردم شده و نگرانی را در جامعه رواج دهد یا به ترویج سکولاریسم در جامعه اقدام کند یا ایرانی و اسلامی کردن را دنبال می‌کند، جریان انحرافی است و در جامعه انحراف ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه برخی می خواهند آنچیزی از جریان انحرافی را تفسیر کنند که مورد نظرشان است، افزود: برخی سعی می کنند دولت را متهم به انحراف کنند.

عضو جبهه پایداری ایران اسلامی ادامه داد: برای یافتن بصیرت باید به سوی حق رفت چرا که حق و عدالت با شخصیت‌ها قابل شناسایی نیست.
 
کوچک زاده افزود: نشانه حق، خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام و پس از آن امام و ولی‌فقیه در جامعه است که اطاعت از ولی‌فقیه در جامعه ضروری است.
کد مطلب 1469364

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