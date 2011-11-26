به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک‌زاده شامگاه جمعه در همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی استان زنجان، افزود: به شنیده ها در سایت هایی که ذره ای به خدا و آخرت ایمان ندارند، منتشر می شوند کار نداشته باشید راجع به کوچک زاده حرف زیاد است ، راج به زارعی حرف زیاد است ملاک حق و باطل فرق بین دیدن و شنیدن است و تنها فاصله بین حق و باطل شنیدن و دیدن است.



وی ادامه داد: در بسیاری از شبهات که برای گمراه کردن جامعه به کار گرفته می‌شود فرق بین دیدن و شنیدن است و تنها فاصله بین حق و باطل شنیدن و دیدن است.



کوچک زاده در خصوص معیار شناخت جریان انحرافی ادامه داد: در جامعه شناخت جریان انحرافی و تشخیص حق از باطل در همه اعصار حرف حق و رسول‌الله است.

کوچک زاده افزود: شرط ضایع نشدن هر فردی با هر سابقه درخشان در جامعه، تنها اجابت فرمان خداوند متعال و رسول‌الله است.

عضو جبهه پایداری ایران اسلامی افزود: هر اقدامی که بر خلاف نظر مقام معظم رهبری در جامعه پیگیری شود، جریان انحرافی محسوب می‌شود.



کوچک زاده افزود: هر کس برخلاف عقاید رهبری، موجب تشویش اذهان مردم شده و نگرانی را در جامعه رواج دهد یا به ترویج سکولاریسم در جامعه اقدام کند یا ایرانی و اسلامی کردن را دنبال می‌کند، جریان انحرافی است و در جامعه انحراف ایجاد کرده است.



وی با بیان اینکه برخی می خواهند آنچیزی از جریان انحرافی را تفسیر کنند که مورد نظرشان است، افزود: برخی سعی می کنند دولت را متهم به انحراف کنند.



عضو جبهه پایداری ایران اسلامی ادامه داد: برای یافتن بصیرت باید به سوی حق رفت چرا که حق و عدالت با شخصیت‌ها قابل شناسایی نیست.



کوچک زاده افزود: نشانه حق، خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام و پس از آن امام و ولی‌فقیه در جامعه است که اطاعت از ولی‌فقیه در جامعه ضروری است.