افزایش 10 درصدی طلاق آذربایجان شرقی در سایه برنامه های تشریفاتی!

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کمسیون حقوق بشر شمالغرب مهمترین عامل طلاق در آذربایجان شرقی به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان، اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات خانوادگی است.

گرچه به عقیده کارشناسان عدم تفاهم جنسی از عوامل مهم افزایش طلاق در سالهای اخیر در استان آذربایجان شرقی است، اما استاندار اذربایجان شرقی ناظر بر حضور رد پای هدفمندی یارانه ها در آمار طلاق استان بوده و تاکید می کند: "تاثیر هدفمندی یارانه ها را بر این معضل نمی توان نادیده نگرفت!"

هر ساله با فرا رسیدن روز خانواده و سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) ویژه برنامه و همایش های مختلف ازدواج برگزار شده و اقدام به تاسیس انجمن و پژوهشکده های مختلف ازدواج می کنند و این درحالیست که این حرکات نمادین راه به جایی نبرده و آذربایجان شرقی با افزایش روز افزون طلاق مواجه است.

برگزاری کارگروه های مختلف، همایش ازدواج آسان، تشکیل پژوهشکده های ازدواج و سخنرانی های پی در پی مسئولان در رسانه های جمعی و مطبوعات همه سالی یکبار در روز خانواده اتفاق می افتد تا ادای دینی به جوانان، خانواده و ازدواج آنها کرده باشند و این درحالیست که بار دیگر با به پایان رسیدن این روز همه چیز به باد فراموشی سپرده می شود.

گرچه مسئولان انجمن ها و پژوهشکده های ازدواج با اعلام امار و عملکرد سالیانه از موفقیت های چشمگیر خود می گویند اما افزایش آمار طلاق نشان از آن دارد که این تشریفات گره از مشکل جوانان نگشاده و بستر ازدواج آسان و بی تنش را برای آنها فراهم نکرده است.

از سوی دیگربه عقیده کارشناسان رسانه های جمعی همچون صدا و سیما نیز با پخش سریالهای خانوادگی که سعی در الگو سازی زندگی های خوب و موفق برای جوانان دارد تا حد زیادی از زندگی واقعی فاصله گرفته اند و در نشان دادن ابعاد مختلف زندگی همچون قهرمانان افسانه ای با حقیقت فاصله زیادی دارند و راهگشای خوبی برای جوانان محسوب نمی شوند.

هدفمندی یارانه ها و افزایش تورم، عدم تفاهم جنسی و الگو گیری های نادرست از سریال و فیلم های غربی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی و هزاران مشکل دیگر را می توان از جمله علل افزایش طلاق در استان آذربایجان شرقی دانست اما پر واضح است که تنها با ارائه نظریه و برگزاری همایش های تشریفاتی نمی توان راه به جایی برد و افزایش روز افزون طلاق نشان از ناموفق بودن طرح های پیشین ارگان های ذی ربط و مسئولان دارد.

آمارهای طلاق نشان از آن دارد که بدون فراهم کردن زیر ساختهای لازم و با برگزاری برنامه های سطحی و تشریفاتی سوق دادن جوانان به ازدواج با زور و اجبار امکان پذیر نبوده و بسیاری از مشکلات پس از ازدواج اتفاق می افتد که با پیامهای شعار گونه قطعا نمی توان به ازدواج های موفق امید داشت!

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یاسمین السادات مولانا