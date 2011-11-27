تشکیل کمیته مشترک تامین اجتماعی با وزارت بهداشت برای تعیین تکلیف بدهیها

رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت به تامین اجتماعی بدهکار است اما مسئولان وزارت بهداشت عنوان می کنند که تامین اجتماعی به آنها بدهی دارد.

وی با بیان اینکه مشکلی با وزارت بهداشت ندارد، تاکید کرد: به منظور رفع این موضوع کمیته ای متشکل از نماینده این وزارتخانه، تامین اجتماعی و همچنین وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد تا نحوه پرداخت مطالبات تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و بالعکس مشخص شود.

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ، شرکت‌های دارویی تأمین اجتماعی حدود 200 میلیارد تومان از بیمارستان‌‌های وزارت بهداشت بابت دارو طلب دارند.

این درحالی است که حافظی در گذشته اعلام کرده بود که هیچ بدهی به وزارت بهداشت نداریم و تمام مطالبات آنها تسویه شده است.

از سوی دیگر وزیر بهداشت نظر دیگری در خصوص بدهی های تامین اجتماعی به وزارت بهداشت دارد به طوریکه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد که تامین اجتماعی بدهی های خود را به بیمارستانها پرداخت نکرده است.

دستجردی گفته بود که فقط دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیش از 30 میلیارد تومان از بیمه طلبکار است که 11 میلیارد آن بدهی به شرکتهای دارویی است.