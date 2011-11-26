طرح CBR افاغنه در کرمان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بهزیستی استان کرمان در مراسم اختتامیه CBR افاغنه در کرمان به تشریح روند اجرای این طرح در استان کرمان پرداخت و گفت: اجرای طرح CBR طی چهار دوره برگزاری خود نشان داد که می توان با همکاری و همدلی برای شناسایی معلولین و فراهم آوردن شرایط یکسان حضور آنها در اجتماع قدمهای مهمی برداشت.

رضا عباسی ابراز داشت: اجرای طرح CBR در سال جاری با هدف شناسایی معلولین افاغنه ساکن در مناطق شرف آباد، سیم خار دار و ریگ جوپار انجام شد نتایج ارزنده ای بدست آمده است.

عباسی ادامه داد: در این طرح 472 معلول افغانی در گروههای مختلف معلولیت شناسایی شدند.

وی اظهار داشت: پس از شناسایی افراد معلول در این نقاط خدماتی از سوی بهزیستی با همکاری کمیساریای عالی امور پناهندگان چون آموزش درخانواده، آموزش خارج از خانواده، توزیع وسایل کمک توانبخشی و اقداماتی برای اشتغال و کارآفرینی آنها صورت گرفت.

این مسئول اجرای شش ماهه طرح CBR سال جاری را تجربه ای نو دانست که باید با همکاری و همراهی دیگر نهادها بسط و گسترش یابد.

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل نیز در این مراسم گفت: فعالیتهای خوب مدیران و کارشناسان بهزیستی در اجرای این طرح باعث شد که استان کرمان بتوانند در دو دوره مقام اول را در کشور کسب کند.

محسن عبدالهی با اشاره به اینکه نتایج اجرای طرح و اقدامات بهزیستی کرمان برای معلولین افغان و توانمند سازی آنها در سطح دنیا قابل توجه است اظهار داشت: اگر چه اجرای این طرح، امسال به پایان رسید اما دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در حال برنامه ریزی و ارایه طرحهای جدید و راهکارهای نو برای سال آینده است.

