قانون حمایت از معلولان هنوز در هرمزگان اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید معناعی صبح شنبه در همایش انجمن ضایع نخاعی که توسط انجمن ضایع نخاعی هرمزگان و با حضور جمعی از اعضای موسسه رعد الغدیر تهران و نیکوکاران استان هرمزگان برای ساخت مرکز جامع حمایت از معلولان در بندرعباس برگزارشد، عنوان کرد: انجمن ضایع نخاعی استان هرمزگان با عنایت خداوند همت و تلاش عده ای از افراد ضایعه نخاعی درمهرماه سال 81 تاسیس شد.

وی در ادامه گفت: هدف از تشکیل این انجمن شناسایی، آموزش، درمان، رفع مشکلات اشتغال و مسکن و دفاع از حقوق مسلم افراد ضایعه نخاعی است.

معناعی بیان داشت: در استان هرمزگان 310 نفر معلول ضایعه نخاعی شناسایی شده که از این تعداد 160 نفر در شهرستان بندرعباس و 150 نفر در سایر شهرستانهای استان هرمزگان تحت حمایت این انجمن قرار دارند.

وی اذعان داشت: در ابتدای تاسیس این انجمن اصلی ترین مشکلی که با آن مواجه بودیم معلولیت و محدودیت افراد نبود بلکه نگرش منفی جامعه ای بود که با آن می زیستند، جامعه ای که ملاک برتری را برخورداری از سلامت فیزیکی قرارداده است.

معنایی در ادامه گفت: این نگرش منفی جامعه تبدیل به نگرش دو سویه برای معلولان شد زیرا خودشان را در جامعه ای می دیدند که حتی کمترین حقی را برای آنها قائل نبودند بنابراین انجمن تمام تلاش خود را بر روی دولت متمرکز کرد اما با تلاش بیشتر دستاورد کمتر داشتیم زیرا دولت بخشی از همان جامعه بود.

مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان عنوان کرد: قانون حمایت از معلولان با وجود پیگیریهای مستمر تشکلها هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته و متاسفانه نگاه منفی مدیران استان که به دلیل فقدان شناخت لازم از موضوع ناتوانی و معلولیت باعث شده نسبت به اجرایی شدن قوانین مربوط به معلولان به صورت جدی پیگیری نشود.

وی بیان داشت: آشنایی انجمن با موسسه نیکوکاران رعد الغدیرتهران موجب شد که مسیرمان را در جامعه بیابیم و پس از بازدید خیرین تهران قرار شد برای دسترسی بهتر معلولان به امکانات آموزشی و درمانی مرکزی جامع حمایت از معلولین با همکاری خیران استان و موسسه رعد الغدیر بنا شود.

معنایی افزود: سال 86 زمینی با 250متر زیربنا با پیگیریهای مستمر انجمن از طریق مسکن و شهرسازی خریداری شد که متاسفانه نتوانسته ایم اعتباری را از دولت دریافت کنیم.

مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان اظهار داشت: پروژه مرکز جامع معلولان در شش طبقه که شامل واحد اداری، درمانی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، دندانپزشکی، بینایی سنجی، سالن کنفرانس، سالن گرو درمانی، مشاوره و یک واحد خوابگاه برای رفاه حال افرادی که از روستاها بهره گیری از خدمات مراجعه می کنند احداث می شود.

وی بیان داشت: پروژه دیگری که مرکز حرفه آموزی معلولان بود افتتاح شد که پس از یک دهه فعالیت در زمینه ساماندهی و توانمندسازی افراد ضایعه نخاعی و به منظور رفع مشکل اعضای خود وسایر معلولان با همکاری موسسه رعد الغدیر تهران راه اندازی شد.

مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان افزود: این انجمن دارای 20 پرسنل است که 10 نفرافراد تمام وقت و مابقی به صورت پاره وقت مشغول فعالیت هستند و دارای دو تیم پزشکی که هر یک شامل پزشک، پرستار، روانشناس، فیزیوتراپ و مددکار فعالانه خدمات ارائه می دهند.