مجید عمیق نویسنده کودک و نوجوان درباره کارهای در دست انتشارش به خبرنگار مهر گفت: مجموعه 6 ‌جلدی «دنیای روبات‌ها» یکی از کارهای در دست چاپم است که انتشارات محراب قلم آن را تا یک ماه دیگر منتشر می‌کند.

وی ادامه داد: این مجموعه در هر جلد به یکی از گونه‌های روبات و کارکردهای آن می‌پردازد. مثلاً روبات‌های پزشکی، روبات‌هایی که در فضاپیمایی استفاده می‌شود، روبات‌های خانگی، روبات‌هایی که در فیلم‌های سینمایی با آنها روبه‌رو می‌شوی، روبات‌هایی که در مناطق خطرناک از جمله در دل آتش‌فشان‌ها و ... در این مجموعه به زبانی ساده تشریح شده‌اند.

مترجم «ماهواره‌ها» اثری از استیو پارکر، درباره دیگر اثرش توضیح داد: یک کتاب با نام «طبیعت اسرارآمیز» نیز نوشته‌ام که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا 2 ماه دیگر آن را منتشر می‌کند. این کتاب مرجعی برای شناخت حیات وحش، حیوانات و شیوه زندگی‌شان، سازگاری با محیط، دفاع در برابر خطرات و دشمنان است. این کتاب مصور در قطع رحلی و به صورت چهاررنگ در 130 صفحه منتشر می‌شود.

عمیق افزود: یک مجموعه 6 جلدی با نام «دنیای پنهان» هم در دست چاپ دارم که هر جلد این مجموعه دنیای درون اتم‌ها و مولکول‌ها، درون زمین، بدن انسان، گیاهان، حیوانات و کاوشی در گذشته را شامل می‌شود.

