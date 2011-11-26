"آنگلو-فرنس"ها درپی تغییر ماهیت ناتو/ تولید نسل جدید هواپیماهای بدون سرنشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، جمعه هفته آینده نمایندگان فرانسه و انگلیس در نشستی با عنوان نشست "آنگلو فرانس" شرکت می کنند تا آینده حضور کشورهای اروپائی در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) را بررسی کنند.

یکی از اهداف اصلی این نشست بررسی چگونگی داشتن حق رای قوی در ناتو برای کشورهایی که نیروی نظامی بییشتری در این سازمان دارند است. فرانسه و انگلیس بیشترین بودجه نظامی را در بین کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده اند.

علاوه بر این موضوع، نمایندگان دو کشور مذاکراتی درباره افزایش همکاری های نظامی با هدف تولید نسل جدیدی از هواپیماهای بدون سرنشین خواهند داشت.

به نوشته این روزنامه، در جنگ لیبی نیروهای ناتو به خوبی کمبود هواپیماهای بدون سرنشین را حس کردند و از همین رو به دنبال ساخت این نوع از هواپیماها هستند.

انگلیس و فرانسه بیشترین سهم را در حمله به لیبی و کمک به انقلابیون این کشور برای سرنگون کردن "معمر قذافی" داشتند.

البته فرانسه و انگلیس چندی قبل توافق خود را برای افزایش همکارهای نظامی و حتی بهره مند شدن از یک ارتش مشترک اعلام کرده بودند.

به موجب این توافق که با هدف صرفه جویی در بودجه های دفاعی دو کشور انجام می شود نیروهای نظامی فرانسه و انگلیس بطور مشترک در عملیاتها شرکت می کنند.

این قرارداد دفاعی در تمامی زمینه ها بوده و به موجب آن نیروهای هوایی، زمین و دریایی دو کشور در بخش هایی چون عملیات و حتی آموزش نیرو نیز با یکدیگر همکاری می کنند.

به موجب این قرارداد انتظار می رود دو کشور فرانسه و انگلستان در زمینه اعزام نیروهای زمینی و کشتی های هواپیمابر با یکدیگر همکاری های بیشتری داشته باشند.

بر اساس این گزارش، 45 درصد کل بودجه نظامی اروپا متعلق به دو کشور انگلستان و فرانسه است و این دو کشور 55 درصد نیروهای آماده به خدمت اروپا را به خود اختصاص داده اند.

همچنین 70 درصد پروژه های تحقیقاتی و تکنولوژی های نظامی قاره اروپا در این دو کشور انجام می شود.