زلزله سهل آباد خسارت جانی نداشت/ ترک خوردگی 50 منزل مسکونی

حسین شرافتی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه تاکنون خسارت مالی نیز از وقوع این زلزله گزارش نشده است، اظهار داشت: طی بررسی های انجام شده خسارت وارده به صورت ترک خوردگی منازل مسکونی، آسیب دیدگی کامل و یا تخریب جزئی بوده است.

وی در خصوص اقدامات امدادی به این منطقه، عنوان کرد: تاکنون دو گروه شامل یک تیم امدادی و یک تیم انتظامی به منطقه زلزله سهل آباد نهبندان جهت بررسی خسارات اعزام شده است.

شرافتی اضافه کرد: طی بررسی های انجام شده حدود 50 منزل مسکونی دچار تخریب 30 تا 60 درصدی شده است.

وی از تشکیل ستاد بحران شهرستان در ساعات اولیه وقوع زلزله خبر داد و گفت: تاکنون دو تیم هلال احمر از شهرستان، یک تیم امدادی از هلال احمر استان، یک تیم راه و ترابری و سه تیم شهرستانی برای بررسی مشکلات و کمک رسانی به مردم زلزله زده به محل وقوع اعزام شده است.

وقوع سه زمین لرزه در 24 ساعت گذشته

شرافتی با اشاره به وقوع سه زمین لرزه از شب گذشته تاکنون در این منطقه خبر داد و عنوان کرد: خسارات وارد آمده به این منطقه از زمین لرزه های سه روز گذشته بوده است.

وی با اشاره به نصب 60 چادر برای روستائیان زلزله زده، اظهار داشت: امداد رسانی در مناطق زلزله زده شهرستان ادامه دارد.

فرماندار نهبندان در پایان روستای شیرشتر، دودو، شورک، کجی نمکزار، کل چاه، شاهتوت، کجی سفلا و علیا روستاهای زلزله زده سه روز گذشته در شهرستان نهبندان ذکر کرد.