روخوانی قران باید مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی در مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم که شامگاه جمعه در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کریم سلاح ملت ایران است و دشمن تلاش می‌کند که این ملت را خلع سلاح کند.



قرآن باید صحیح آموخته شود



وی با تأکید بر اینکه روخوانی قرآن کریم بسیار با اهمیت است، اظهار داشت: روخوانی پایه و اساس یادگیری قرآن کریم است و هر فردی که علاقه به قرآن دارد باید آن را صحیح بیاموزد.



وی گفت: آیه های قرآنی که فرزندانمان حفظ می‌کنند فشنگ‌های آنها در برابر دشمنان هستند، اضافه کرد: قرآن کریم همچون سلاح برای ما است و دشمن سعی دارد که ما را خلع سلاح کند.



عضو مجلس خبرنگان رهبری ادامه داد: امروزه هر ملتی که قرآن را در اختیار نداشته باشد خلع سلاح است.



وی با اشاره به اینکه شهادت، پیروی از ولایت فقیه و جانبازی به عنوان وثیقه دادن برای حفاظت از امام زمان(عج) است، اظهار داشت: در حال حاضر تحولات در کشورهای اسلامی مقدمات ظهور امام زمان(عج) را فراهم می‌کند و کشورهای اسلامی با خدا و قرآن به تدریج نزدیک می‌شوند.

