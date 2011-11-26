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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

دریادار سیاری در پاسخ به مهر:

رزمایش‌های مشترک آمریکا با کشورهای منطقه عملیات روانی است

رزمایش‌های مشترک آمریکا با کشورهای منطقه عملیات روانی است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای منطقه باید بر روی پای خودشان بایستند، گفت: برگزاری رزمایش مشترک کشورهای منطقه با آمریکا تأثیری در برقراری امنیت منطقه ندارد و صرفا عملیات روانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری صبح امروز شنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ارزیابی شما از برگزاری رزمایش مشترک برخی از کشورهای منطقه با ایالات متحده آمریکا چیست؟ گفت: در حقیقت رزمایش مشترک برخی از کشورهای منطقه با استکبار جهانی چندان به توان نظامی این کشورها کمک نمی کند و به تعبیر مقام معظم رهبری این کار فقط پول به جیب دیگران ریختن است، پول به جیب دیگران ریختن موجب اقتدار نمی شود، بلکه خودشان باید روی پایشان بایستند.

وی با بیان اینکه، برگزاری چنین رزمایش‌هایی تأثیری در برقراری امنیت منطقه نخواهد داشت، افزود: همچنین برگزاری رزمایش مشترک بین آمریکا و برخی کشورهای منطقه نتیجه خاصی در پی ندارد و بیشتر انجام یک عملیات روانی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین در پاسخ به این سئوال که تقاضای ایالات متحده آمریکا مبنی بر برقراری ارتباط با نیروی دریایی راهبردی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: جواب این سئوال را مسئولان بالایی مملکت دادند، ما نیازی به برقراری ارتباط با آنها نداریم و اساساً می گوییم جایگاهی برای حضور آنها در منطقه وجود ندارد چه برسد به اینکه آنها بخواهند چنین تقاضایی هم داشته باشند.

ادامه دارد.

کد مطلب 1469383

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