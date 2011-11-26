دوره های مربیگری ورزشی در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول واحد آموزش و تحقیقات ورزش استان کرمانشاه گفت: علاقه مندان به مربیگری در استان کرمانشاه می توانند با شرکت در دوره های مربیگری برگزار شده از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مدارک مربیگری دریافت کنند.