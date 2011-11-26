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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

شهبازی:

دوره های مربیگری ورزشی در کرمانشاه برگزار می شود

دوره های مربیگری ورزشی در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول واحد آموزش و تحقیقات ورزش استان کرمانشاه گفت: علاقه مندان به مربیگری در استان کرمانشاه می توانند با شرکت در دوره های مربیگری برگزار شده از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مدارک مربیگری دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز شهبازی با اعلام این مطلب افزود: تا پایان سالجاری چندین دوره مربیگری در استان کرمانشاه در رشته های مختلف برگزار خواهد شد.

مسئول واحد آموزش و تحقیقات ورزش استان کرمانشاه افزود: قرار است در فصل زمستان دوره های مربیگری رشته هایی چون پرورش اندام، آمادگی جسمانی درجه 3 در کرمانشاه برگزار شود.

شهبازی تاکید کرد: علاوه بر این، دوره های مربیگری تئوری درجه 2 عمومی همه رشته ها نیز در هر دو بخش آقابان و بانوان برگزار خواهد شد.

شهبازی افزود: یک دوره کلاس تئوری همه رشته ها نیز قرار است از روز دوشنبه با شرکت 40 نفر از داوطلبان رشته های مختلف آغاز شود.

بر اساس این گزارش، به گفته شهبازی یک دوره مربیگری عمومی مشترک رشته های مختلف ورزشی نیز با شرکت 35 نفر از 3 آذرماه در جوانرود آغاز شده است.

کد مطلب 1469385

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