بارندگیها 361 درصد در استان مرکزی افزایش یافت

محمد ناصر هاشمی با اعلام این خبر درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگیها در سال زراعی جاری گفت: از ابتدای سال زراعی جاری (ابتدای مهر ماه ) تا پنجم آذرماه 99.8 میلی متر بارندگی در استان مرکزی به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با میزان بارشها درمدت مشابه سال قبل که 21.6 میلی متر بوده 361 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: شهرستانهای شازند و غرق آباد با ثبت 151 میلی متر بیشترین بارندگیها را در سطح استان مرکزی به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل هواشناسی استان مرکزی گفت: شهرستان دلیجان نیز با ثبت 63.5 میلی متر کمترین میزان بارش ها را در سطح استان مرکزی به خود اختصاص داده است.

هاشمی یادآور شد: اگرچه شهرستان دلیجان در جدول آماری میزان بارندگی های استان مرکزی در سال زراعی جاری کمترین میزان را به خود اختصاص داده اما میانگین بارش این شهرستان درمقایسه با مدت مشابه قبل 429.2 درصد رشد داشته است.

وی میانگین بارش های ثبت شده در شهرستان اراک را 100 میلی متر عنوان کرد و گفت: این میزان در مقایسه با نرمال سال گذشته 6 برابر بوده است.