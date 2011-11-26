گردهمایی آموزشی اورژانس اطفال در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشخصات آناتومی وفیزیولوژی کودکان، چگونگی ارزیابی کودکان بیمار ،پاتو فیزیولوژی شوک در کودکان و درمان یا کنترل شوک در کودکان ازموضوعات آموزشی این گردهمایی بود .



براساس این گزارش دراین گردهمایی گروههای هدف شامل پزشکان و پیراپزشکان با علت اولیه ایست قلبی -تنفسی در کودکان ، پاتو فیزیولوژی تشنج در کودکان و پاتو فیزیولوژی تروما ودرمان آن در کودکان نیز آشنا شدند.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز در گزارش خود آورده ،همچنین در این گردهمایی بر شناخت و شناسایی عوامل موثر در نوزادانی که نیاز به احیا پیدا می‌کنند تاکید شد چرا که این نوزدان بیمارانی هستند که در دوران جنینی یا طول مدت زایمان تحت استرس قرار داشته‌اند.



دراین گردهمایی دیابت، استفاده از الکل و سولفات منیزیم، عفونت از علل مادری و پرولاپس بند ناف، نواقص مادرزادی از علل جنینی عنوان شد.

