تکلیف سینمای اردکان مشخص شود/ سهل انگاری مسئولان زمینه ساز تخلف پیمانکار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی صبح شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی اردکان با اشاره به تعطیلی طولانی مدت سینمای اردکان اظهار داشت: باید از انجمن سینمای جوانان ایران که مالک و متولی این سینماست خواست نماینده ای برای مذاکره با مسئولان شهرستان و راه اندازی مجدد سینما آزادی به اردکان اعزام کنند.

وی تاکید کرد: این سینما مورد استفاده مردم شهرهای اردکان و میبد است و در حال حاضر ضرورت وجود آن بیش از هر زمانی احساس می شود.

حسینی تصریح کرد: متاسفانه با سهل انگاری های صورت گرفته، زمینه تخلف پیمانکاران این سینما فراهم شده است.

وی از مسئولان خواست نسبت به تعیین تکلیف و انجام هماهنگی لازم با متولی سینمای آزادی اقدامات لازم را انجام دهند و به روند تعطیلی چند ساله این سینما را پایان دهند.

امام جمعه اردکان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به آغاز ماه محرم و صفر، این دو ماه را نقطه عطف تاریخ شیعه دانست و اظهار داشت: ماه محرم ماه آزادگی، دین مداری و امر به معروف و نهی از منکر است.

حسینی بیان داشت: سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع) الگوی همه آزادگان و پاک سیرتان جهان است.

امام جمعه ارکان با توصیه به رعایت نظم و ترتیب در برپایی مراسم ماه محرم افزود: آنچه حائز اهمیت است زنده نگه داشتن راه و هدف حضرت امام حسین (ع) است.

وی ادامه داد: بر این اساس باید از برخی بدعت ها و انحرافات که در چند سال اخیر دامنگیر این مراسم شده است، جلوگیری کرد.

حسینی همچنین با اشاره به تشکیل بسیج مستضعفان در سال 1358 به فرمان امام خمینی (ره) عنوان کرد: بسیج تبلور ایثار شجاعت بالندگی و معنویت است و بسیجیان نیز باید با حرکت در مسیر علم آگاهی و دینداری این هدف مهم را به منصه ظهور برسانند.