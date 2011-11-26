آخرین اظهارات ضد ایرانی لیبرمن/ رد شایعه دخالت موساد در انفجار بیدگنه

به گزارش خبرگزاری مهر، "آویگدور لیبرمن" در گفتگو با هفته نامه آلمانی زبان "Welt Woche" گفت: من گزارش جدید آژانس را قابل اعتماد می دانم. امروز هرکسی می داند که ایرانی ها برنامه هسته ای نظامی خود را دنبال می کند. ما روی تصمیمات آمریکا و اتحادیه اروپا حساب می کنیم که تحریم هائی را خارج از شورای امنیت علیه ایران اعمال می کنند.



وی در ادامه ادعا کرد: امروز تحریم های درست و شدید ضروت دارند و تحریم ها بدون شرکت روسیه و چین در آنها نیز می توانند تاثیر گذار باشند.



وزیر خارجه رژیم اسرائیل همچنین با اشاره به احتمال دور زدن تحریمها در کشورهای عرب حاشیه خلیج [فارس] در سخنانی انحرافی گفت: سالهاست در این کشورها پولشوئی انجام می شود و ایرانی ها از این امر بعنوان مرکز مالی استفاده می کنند. ولی کشورهای عربی بخاطر حفظ منافع خود هم که شده باید در تحریم ها شرکت کنند زیرا که هدف ایران، اسرائیل نیست. تهران از ما بعنوان شعار استفاده می کند تا خود را نزد جهان اسلام محبوب سازد. ایرانی ها با این سلاح می خواهند بر کشورهای عرب تسلط پیدا کرده و عراق و عربستان سعودی را کنترل کنند. آنها بطور سیستماتیک نفوذ خود را افزایش می‌دهند و می‌خواهند به قدرت برتر جهانی تبدیل شود.



وی ضمن رد شایعه دخالت موساد در انفجار یکی از پادگانهای سپاه پاسداران ایران گفت: هر حادثه ای در دنیا روی دهد خیلی سریع در آشپزخانه شایعات به موساد اسرائیل نسبت داده می شود. ما سالهاست که با این شایعات و اتهامات زندگی می کنیم.

لیبرمن در ادامه به نزاع اسرائیلی و فلسطینی و در عین حال روند صلح اشاره کرد و گفت: من آن را یک فرایند سیاسی می دانم و درباره واقعیت ها صحبت می کنم. این موضوع که شهرک ها مانع صلح نیستند را من می توانم از نظر تاریخی ثابت کنم.