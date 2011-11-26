توسعه فعالیت های فرهنگی و قرآنی در سقز نیازمند مشارکت جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد وحیدی صبح شنبه در جلسه برنامه ریزی و بررسی مسائل فرهنگی و قرآنی شهرستان سقز در محل فرمانداری اظهار داشت: هماهنگی و تعامل بین دستگاه ها و سازمان های مسئول لازمه اصلی برای توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی و قرآنی در این شهرستان است.

وی ادامه داد: مساجد، حسینیه ها و مراکز فرهنگی در شهرستان سقز در اجرای فعالیت های فرهنگی و قرآنی نقشی مهم و برجسته ای دارند و تبلیغات اسلامی با استفاده از روحانیون و مبلغان بومی و غیربومی در مناسبت های مختلف به نشر آموزه های دینی و ترویج خوبی ها و اخلاق اسلامی و آگاهی مردم در زمینه جریان های انحرافی داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز یادآور شد: انتظار می رود که هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه های مسئول در راستای حمایت بیشتر از دستگاه های فرهنگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل فرمانداری باید حمایت بیشتری از این گونه برنامه ها داشته باشد.

فرماندار شهرستان سقز نیز در این جلسه ضمن تبرک و گرامیداشت هفته بسیج به اهمیت هدایت و نظارت بر مراسمات و برنامه های ماه محرم توسط رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز پرداخت و ماه محرم را زمان مناسبی برای همدلی و مشارکت مابین روحانیون منطقه و مراکز فرهنگی و گسترش فعالیتهای مذهبی دانست.

کریم افشاریان عنوان کرد: فرمانداری شهرستان سقز همواره از برگزاری و توجه به برنامه های فرهنگی و قرآنی حمایت کرده است و بدون شک این حمایت نیز در ادامه نیز در دستور کار قرار دارد.