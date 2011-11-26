انتخابات پارلمانی مصر دو روزه شد/ فرصت بیشتر برای رای دهندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای عالی نظامی حاکم بر مصر روز گذشته (جمعه) به اصلاح قانون انتخابات این کشور دست زد و مدت زمان رای گیری را از یک روز به دو روز افزایش داد.



ثبت نام برخی نامزدها در انتخابات پارلمانی مصر

براین اساس، این تصمیم برای تسهیل مشارکت مردم در انتخابات و ارائه فرصت بیشتر به رای دهندگان مصری اتخاذ شده است. در همین حال یک منبع در کمیته عالی انتخابات مصر با اشاره به این تصمیم شورای عالی نظامی تاکید کرد با اصلاح انجام شده، انتخابات پارلمانی مصر در روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته برگزار خواهد شد.

خاطرنشان می شود بر مبنای تصمیم شورای عالی نظامی حاکم بر مصر مرحله دوم و سوم انتخابات پارلمانی مصر که برای معرفی نمایندگان پارلمان و مجلس مردمی صورت می گیرد نیز دو مرحله ای و طی ماههای دسامبر 2011 و ژانویه 2012 برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر تمدید مهلت شرکت در انتخابات به دو روز می تواند عامل خوبی در برگزاری نخستین انتخابات پس از سقوط رژیم مبارک در امنیت کامل باشد.