به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری صبح امروز شنبه در نشست خبری با اعلام اینکه رزمایش "ولایت 90" را در آینده ای نزدیک برگزار خواهیم کرد، گفت: این رزمایش نسبت به رزمایش سالهای گذشته از نظر وسعت منطقه، تجهیزات و تاکتیک هایی که در آن استفاده خواهد شد، تفاوت دارد.

وی افزود: منطقه رزمایش با توجه به مأموریت نیروی دریایی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند خواهد بود.

سیاری گفت: اخیراً 3 فروند زیردریایی کلاس غدیر تولید شده است که در روز 7 آذرماه یعنی روز نیروی دریایی رسماً به ناوگان این نیروی راهبردی الحاق خواهد شد و این روند به مرور در حال افزایش است.

فرمانده نیروی دریایی در ادامه با بیان اینکه مهمترین شبیه ساز آموزشی زیردریایی کلاس طارق به بهره برداری رسیده است، گفت: از نظر علمی این شبیه ساز نسبت به مشابه خارجی خود ویژگی های بسیاری برتری دارد.

وی همچنین در ادامه در خصوص حضور نیروی دریایی ایران در آب های اقیانوس اطلس نیز گفت: نیروی دریایی در برنامه های سال جاری خود سفر به دریاهای آزاد، فراتر از آنچه که سال گذشته داشتیم را در دستور کار دارد.

وی افزود: سال گذشته نیروی دریایی در آب های مدیترانه حضور یافت و امسال گام های بلندی را بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر حضور در آب های دوردست بین المللی خواهیم برداشت.

سیاری در بخش دیگری از سخنانش از ارتقا توانمندی های سامانه های جنگ الکترونیک در نیروی دریایی خبر داد و افزود: با توجه به سیستم های جدید الکترونیک که به همت متخصصان داخلی تهیه و تولید شده است هر یگان شناوری که در شمال اقیانوس هند و اطراف آن حرکت کند را رصد می کنیم و محل دقیق آن را نیز با استفاده از این سامانه ها تعیین خواهیم کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه با اعلام اینکه توان موشکی ساحل به دریای جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است، گفت: توانمندی موشکی ساحل به دریا توانمندی قابل ملاحظه ای است که امروز در یگان های شناور ما افزایش یافته و ما با اقتدار از موشک های ساحل به دریا استفاده خواهیم کرد.