به گزارش خبرنگار مهر، این روزها صحبت از صادرات و رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولید صادرات‍گرا نقل بسیاری از محافل است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی به مشکلات پیش روی بخش‌خصوصی در این راه پرداخته است:

امروز در کشور، بیش از آنچه که باید راجع به صادرات، تفکر و اندیشه کرده و تجارب سایر کشورها را بررسی و در ایران بومی کنیم؛ تنها صحبت می‌کنیم و حرف می‌زنیم که این خود، یکی از مشکلات اصلی ما به شمار می‌رود؛ این در حالی است که پاسخ بسیاری از مسایل و دغدغه‌های ما در تجارب کشورهای دیگر وجود دارد.

یکی از این مشکلات این است که امروز و هنوز توافقی در سطح ملی بر روی مزیت‌های نسبی تولید در کشورمان وجود ندارد. در این میان اگر بپذیریم که تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی یک مزیت نسبی کشور است، باید آن را تقویت کنیم.

یکی از کارهای خوبی که در طول اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی انجام شد، این بود که زیرساخت‌های صنایع پتروشیمی را توسعه دادیم و امروز می‌بینیم که بیش از 60 درصد صادرات اصطلاحا غیرنفتی ما، پتروشیمی است. بر این اساس، چنانچه همین الگو را در سایر صنایعی که مزیت نسبی آنها را مسلم کرده بودیم، پیاده می‌کردیم، امروز صادرات غیرنفتی کشور بازهم بیش از میزان کنونی بود؛ لذا باید گفت ادامه ندادن راه کشف و تثبیت مزیت‌های نسبی کشور اشتباه بود.

البته بعد از برنامه سوم توسعه اقتصادی در کشور، سیاست‌ها به گونه‌ای تغییر کردند که دیگر مجال تکرار آن تجربه ارزشمند فراهم نشد. یکی دیگر از این دست نکات این است که صادرات به صورت اصولی، بر پایه شرکت‌های بزرگ استوار است نه بنگاههای کوچک و متوسط. همانطور که، با ملاحظه ترکیب صادرات کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، متوجه خواهیم شد که حدود 70 تا 80 درصد صادرات آنها تنها توسط 10 درصد از بنگاه ها انجام می‌شود.

توجه به این نکته که تجلی آن را در توسعه صنعت پتروشیمی هم داشته و داریم و مقایسه آن با تصمیمات و روش‌های متداول در کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های ما هم راستا و منسجم نیستند. به طور مثال در حالیکه صادرات هنرنمایی شرکت‌های کوچک و متوسط و کار معمول شرکت‌های بزرگ است، این شرکت‌های بزرگند که در روز ملی صادرات از ایشان تقدیر به عمل می‌آید و به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می‌شوند.

در این میان البته در کشورهای موفق دنیا، نشان یا جایزه ملی صادرات به شرکت‌های کوچک و متوسطی که در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، توان تولید برای صادرات را به زحمت به دست آورده‌اند، اعطا می‌شود و این درحالی است که در کشور ما تمام غول‌های بزرگ تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه در روز ملی صادرات معرفی می‌شوند و به این موضوع افتخار هم می‌کنیم!

کم نیستند از این دست تناقضات در سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد ما. این تنها مثالی بود از پیشی گرفتن سخنوری بر اندیشمندی در فضای اقتصاد کشور. بنابراین برای حرف تازه، باید فکر تازه داشته باشیم.