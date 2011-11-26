به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، یاسمین دار عضو انجمن جامعه و مساجد در نیروی پلیس منچستر اظهار داشت: اینکه پلیس تنها یک جامعه را هدف گرفته بسیار هشدار دهنده است، تا پیش از این پلیس هیچ نیروی مخفی را به کلیساها و کنیسه ها اعزام نکرده است، بنابراین چرا باید یک دین خاص را هدف قرار دهد، این امر می تواند روابط مسلمانان و پلیس را به خطر انداخته و سوء تفاهمهای بسیاری ایجاد کند.

پیش از این نیز رابطه میان مسلمانان و پلیس بدنبال تحقیقات واحد مبارزه با تروریسم شمال غربی و اعزام نیروهای مخفی به داخل مساجد تیره و تار شده است.

در منچستر نیز نیروهای نفوذی پلیس در نمازهای یومیه و نمازهای جمعه حضور یافتند و طی این مدت با چهار نفر رابطه دوستانه برقرار کردند اما با گذشت یک سال، سه نفر از آن افراد به تروریسم متهم شده و نفر چهارم از این اتهام تبرئه شد.

علاوه براین پلیس تصمیم گرفت خانه ای که خانواده یکی از این مسلمانان در آن زندگی می کرد را مصادره کند، این درحالی است که 15 عضو این جامعه از حضور در همایش جامعه و مساجد که ماه جاری با حضور مسلمانان و پلیس برگزار شد امتناع کردند، سایر مسلمانان نیز در این دیدار از "پیتر فیی" رئیس پلیس منچستر خواستند این تصمیم را مورد تجدید نظر قرار دهد.

2 میلیون مسلمانی که در بریتانیا زندگی می کنند، همواره با بی اعتمادی جامعه این کشور رو به رو هستند که این امر پس از حملات هفتم ژوئیه لندن تشدید شد، آنها از آن پس بار سنگین قوانین مبارزه با ترور را نیز روی دوش خود حمل می کنند.

مسلمانان بریتانیا همواره نسبت به سوء رفتار پلیس ابراز نارضایتی کرده و اظهار می دارند که پلیس بدون هیچ دلیل موجهی مگر مسلمان بودن رویکردهای منفی نسبت به مسلمانان دارد.

کل عملیات پلیس در منجستر در رابطه با مسلمانان تنشها را میان مسلمانان و پلیس افزایش داده است. ربنواز اکبر از دیگر اعضای جامعه اسلامی منچستر اظهار داشت: مساجد محل ویژه ای برای مسلمانان است و این اقدامات موجب می شود مسلمانان احساس کنند مورد خیانت قرار گرفته اند.

وی افزود: این اقدامات پلیس، زخمی را روی صورت روابط خوبی که طی سالهای برقرار شده باقی می گذارد.