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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

برای نخستین بار/

یک هفته نامه محلی تبریز با ضمیمه بریل منتشر شد

یک هفته نامه محلی تبریز با ضمیمه بریل منتشر شد

تبریز – خبرگزاری مهر: یکی از موفق ترین هفته نامه های تبریز در ابتکاری جدید، برای نخستین بار ضمیمه ای با خط بریل منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی "آذرپیام" در شماره جدید خود (شماره391-شنبه 5آذر)  مصاحبه ای را به همّت کریم جمالی نظرلو با خانم لیلا زارع زاده، نایب قهرمان شطرنج نابینایان جهان ترتیب داده که متن این مصاحبه علاوه بر چاپ معمولی، برای اولین بار در منطقه به صورت بریل نیز به چاپ رسیده تا مورد استفاده روشندلان قرار گیرد.

در این مصاحبه به نحوه آشنایی و گرایش خانم زارع زاده به ورزش و شرایط و وضعیت زندگی نابینایی پرداخته شده است.

لیلا زارع زاده علاوه بر نایب قهرمانی شطرنج نابینایان جهان، چندین مقام قهرمانی ایران و آسیا را نیز در کارنامه داشته و در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان که اخیر برگزار شد از ایشان تجلیل به عمل آمده بود.

گفتنی است، این اقدام فرهنگی، ورزشی  ماندگار با حمایت و مشارکت ارگان ها مختلفی از جمله بنیاد فرهنگی طوبی، کتابخانه مرکزی تبریز، موسسه نابینایان بصیر و باشگاه های فرهنگی- ورزشی گسترش فولاد تبریز و دبیری تبریز صورت گرفته است. 

کد مطلب 1469406

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