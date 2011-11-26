نرم افزار بیداری اسلامی در شیراز رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نرم افزار بیداری اسلامی با حضور جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، فخرایی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و عبدالناصر اسکندری مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس در سرای اهل قلم برگزار شد.

در همین رابطه جعفر قادری با بیان اینکه نمایشگاه کتاب امسال با توجه به خیزش ملتهای منطقه و کشورهای عربی و اسلامی ویژگی خاصی پیدا کرده، اظهار داشت: باید همه به خصوص اصحاب رسانه در تولید کتابها، نرم افزارها و امکانات چند رسانه ای کمک کنند و فعال باشند زیرا فضاهای اینترنتی و مجازی، فضایی برای مقابله با تهدیدات نرم افزاری دشمن است.

وی با تاکید براینکه بخش عمده ای از این بیدارگری به خاطر تلاش اصحاب رسانه است، گفت: اگر کشورهای دیگر از فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی برای ضربه زدن به نظام و انقلاب بهره می گیرند ما نیز باید از این فضاها حداکثر استفاده را ببریم.

قادری در پایان سخنانش بر بی اثری تحریم کشورهای اروپایی و آمریکایی تاکید و بیان کرد: تصویب تحریمهای مختلف بر علیه ایران در واقع نشان دهنده اثربخشی انقلاب اسلامی است زیرا اگر انقلاب اسلامی اثربخش نبود این فشارها را به ما نمی آوردند.

در ادامه این مراسم عبدالرحیم رحیمی راد در رابطه با کتاب " اگر سنک نبود " گفت: سنگ علامت اعتراض مسلمانان است که در واقع تنها سلاح آنها بعد از مشتهای گره کرده شان است.

وی کتاب اگر سنگ نبود را انعکاس فعالیتهای هنری شاعران همزبان از کشورهایی همچون افغانستان و هند توصیف کرد و افزود: این کتاب تا یک ماه آینده به طور انبوه وارد بازار کتاب می شود و در آن ترجمه برخی اشعار به زبانهای عربی و انگلیسی موجود است.