بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه 16 درصد بودجه باقی مانده کمیته ملی المپیک طی ماه‌های آتی به این کمیته اختصاص خواهد یافت، اظهار داشت: تاکنون 84 درصد از مجموع اعتبارات تصویب شده برای کمیته ملی المپیک طی مراحل مختلف پرداخت شده است که آخرین بخش آن همین چند روز گذشته به دست‌مان رسید.

وی تصریح کرد: در هر مرحله از دریافت بودجه مصوب کمیته ملی المپیک بخش بیشتر آن براساس وضعیت فدراسیون‌ها و جایگاه آنها در نظام ارزیابی - از نظر مدال‌آوری - در اختیار آنها قرار گرفت. آخرین مرحله بودجه فدراسیون‌ها طی دو، سه روز گذشته به حساب آنها واریز شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با تاکید بر واریز به موقع بودجه هر یک از فدراسیون‌ها یادآور شد: همه فدراسیون‌ها تاکنون بودجه مورد نیاز و مصوب خود را دریافت کرده‌اند و چه بسا برخی از آنها بنا به شرایط موجود، بودجه بیشتری هم گرفته باشند. در کل اینکه با توجه به روند دریافت بودجه و پرداخت آن به فدراسیون‌ها وجود مشکل مالی در میان فدراسیون‌ها بعید به نظر می رسد.

افشارزاده تاکید کرد: از نظر کمیته ملی المپیک هیچ یک از فدراسیون‌ها مشکل مالی ندارند و بدون دغدغه از این بابت می توانند به اجرای برنامه‌های خود بپردازند. به واقع کمیته ملی المپیک در این شرایط به هیچ اعتراض و انتقادی مبنی بر کمبود مالی توجه ندارد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از گفتگو با مهر در مورد برگزاری المپیک آزمایشی و حضور تیم‌های ایرانی در این رقابت‌ها خاطر نشان کرد: تاکنون المپیک آزمایشی لندن در برخی رشته‌ها بدون حضور تیمی از کشورمان برگزار شده است اما احتمالا سه تیم از ایران در مراحل بعدی این رقابت‌ها شرکت خواهند داشت.

افشارزاده از تکواندو، کشتی و وزنه برداری به عنوان تیم‌هایی که طی چند ماه آینده در المپیک آزمایشی لندن شرکت خواهند کرد یاد کرد و گفت: البته هنوز زمان اعزام این تیم‌ها مشخص نیست اما در هر صورت حضور تکواندوکاران و کشتی گیران در المپیک آزمایشی لندن قطعی است و تیم وزنه برداری ایران هم به احتمال خیلی زیاد در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان خاطر نشان کرد که کسب سهمیه المپیک و شانس بالای مدال‌آوری در این بازی‌ها شرط اصلی برای اعزام ورزشکاران به المپیک آزمایشی لندن است.