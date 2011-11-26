افزایش 84 درصدی مشارکتهای مردمی به کمیته امداد بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرامعلی اصلانی اظهار داشت: نیکوکاران بناب در سطح استان الگو و نمونه هستند و هرگز محرومان و نیازمندان را تنها نگذاشته اند بطوری که از ابتدای سالجاری تاکنون 172 نوعروس نیازمند تحت پوشش این کمیته که پشت نوبت تأمین جهیزیه بودند، به همت خیّران به خانه بخت رفتند.



به گفته اصلانی، علاوه بر نیکوکاران گمنام، 350 خیّر و حامی دیگر در بناب وجود دارند که هرماه به حساب بانکی حداقل370 یتیم بی سرپرست حدود 300 هزار ریال پول واریز می کنند.



وی تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در بناب را چهار هزارو500 خانواده بیان کرد و گفت: این تعداد خانواده اعم از خانواده های بی سرپرست، زندانی و طرح شهید رجایی بصورت دایمی از خدمات این کمیته بهره مند می شوند.



رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بناب تصریح کرد: از کل خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بناب، هزار و300 نفر دانش آموز و370 نفر دانشجو هستند که با حمایت این کمیته تحصیل می کنند.



به گفته وی، علاوه بر این خانواده ها، حدود 250 خانواده نیازمند نیـز در یک سال اخیر شناسایی و جذب شده اند که بصورت موقت و موردی از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند.



رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بناب در ادامه از اجرای طرح پالایش مددجویان این کمیته در بناب خبرداد و گفت: در راستای عمل به تأکیدات مقام معظم رهبری، با اجرای این طرح، آن دسته ازخانواده های مددجویان که از ابتدای تأسیس این کمیته تاکنون تحت پوشش کمیته امداد بودند و در حال حاضر به مرحله خودکفایی و غیرمستحق رسیده اند، شناسایی و از پوشش کمیته خارج می شوند.



وی افزود: در این طرح خانواده هایی که از سالها قبل در زیرمجموعه کمیته امداد رسوب کرده و اکنون از وضعیت معیشتی مطلوبی برخوردار هستند و توان ادامه زندگی معمولی را دارند، برکنار و جای خود را به خانواده های نیازمند جدید می دهند و فقط در صورت لزوم به خانواده برکنار شده یک فقره وام قرض الحسنه اعطا می شود.



اصلانی اظهار داشت: کمیته امداد یک مسیر موقت است که خانواده های نیازمند پس از عضویت درآن حداکثر باید درطول پنج سال با استفاده از خدمات حمایتی این کمیته خود را از فقر مالی و فرهنگی نجات داده و پس از بهبود وضعیت، جای خودشان را به خانواده نیازمند جدید بدهند.



به گفته وی، در این مدت 420 خانواده از لحاظ میزان توانمندسازی تفکیک شده و مستمری آنها قطع شده است که این خانواده ها فقط می توانند از وام خودکفایی استفاده کنند.



رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بناب همچنین از اشتغال 47 نفر از فارغ التحصیلان تحت پوشش این کمیته در مجتمع فولاد و سایر شرکتها و ادارات بناب با معرفی کمیته امداد از ابتدای امسال تاکنون خبرداد و یادآور شد: با توجه به اینکه فارغ التصیلان جوان مددجو بعنوان سرمایه اصلی و محصول ارزشمند این کمیته محسوب می شوند، بنابراین پس از فارغ التحصیلی جوانان تحت پوشش، درخصوص ازدواج آنان و اعطای وام خود اشتغالـی متناسب با رشته تحصیلـی آنان اقـدام می کنیم تا تشکیل زندگی داده و جذب بازارکار شوند.



اصلانی یکی از سیاستهای جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) را بیمه کردن خانواده های بی سرپرست یا سرپرست زن اعلام کرد و گفت: این نوع خانواده ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند تا در آینده از خدمات درمانی و مستمری بازنشستگی بهره مند شوند که تاکنون 520 خانواده نیازمند در بناب تحت پوشش این بیمه قرارگرفته اند.



وی سیاست و اولویت کاری این کمیته درآینده را توانمندسازی مالی و فرهنگی و خودکفا کردن مددجویان تحت پوشش اعلام کرد و گفت: دراین راستا برای رسیدن به خودکفایی آنان تا سقف 200 میلیون ریال وام قرض الحسنه به هر خانواده پرداخت می شود تا کارآفرینی کنند.



اصلانی همچنین از درخشش و موفقیت مددجویان تحت پوشش این کمیته در جشنواره خودکفایی مددجویان آذربایجان شرقی خبرداد و گفت: امسال از بین400 خانواده ای که در استان به خودکفایی رسیده بودند، 120 خانواده از مددجویان تحت پوشش بناب بود که از همت و پشتکار قوی آنان و حمایت این کمیته حکایت دارد.