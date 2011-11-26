محمد رویانیان با انتقاد از نحوه موضع گیری برخی رسانه‌ها در خصوص مذاکره با "اسون گوران اریکسون" به خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که قبلا گفته بودم ما برای انتخاب سرمربی فصل آینده تیم فوتبال پرسپولیس با مربیان بزرگ و مطرح جهان درحال مذاکره هستیم. بنابراین من این موضوع را با صراحت به مربیانی که با آنها مذاکره می کنم می گویم که پرسپولیس تیم بزرگی بوده و ما به دنبال بهترین گزینه برای هدایت این تیم در فصل آینده هستیم.

دنیزلی هدایت پرسپولیس را نپذیرفت

وی در ادامه افزود: البته شرایط مربیانی که مدنظر داریم، به ویژه از نظر مالی باید با اشل و الگویی که ما در باشگاه پرسپولیس داریم تطابق داشته باشد. در همین خصوص ما مذاکراتی را با دنیزلی شروع کردیم اما این مذاکرات طولانی شد و او چند بار گفت که می آیم اما در آخرین تماسی که با ما داشت عذرخواهی و اعلام کرد که نمی تواند هدایت پرسپولیس را برعهده گیرد و در نتیجه مذاکرات ما با این مربی به نتیجه نرسید.

اریکسون برای احترام به ما به کیش آمد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص مذاکراتش با اریکسون نیز اظهار داشت: پس از عذرخواهی دنیزلی از اریکسون خواستیم که برای مذاکره به ایران بیاید و او نیز به احترام ما برای انجام مذاکرات به جزیره کیش آمد و حتی اگر من از وی می خواستم به تهران بیاید این کار را نیز انجام می داد.

گلایه اریکسون از رسانه‌های ایرانی

وی با اشاره به مطالبی که در برخی از رسانه‌ها پیرامون مبلغ قرارداد اسون گوران اریکسون مطرح شده است، گفت: آقای اریکسون در خصوص مطالبی که در مورد مبلغ قرارداد وی در برخی از رسانه‌های ایرانی مطرح شده است به شدت گله‌مند بود و اظهار داشت: "چگونه ممکن است که هنوز من با شما مذاکره‌ای انجام نداده‌ام اما مبلغ یک میلیون پوند برای قرارداد من با باشگاه پرسپولیس در برخی از رسانه‌های ایرانی مطرح شده است؟!"

اریکسون تا پایان هفته به پیشنهاد پرسپولیس پاسخ می دهد

رویانیان تاکید کرد: ما با اریکسون مذاکرات خوبی را انجام دادیم و قرار است که ایشان حداکثر تا پایان هفته آینده تصمیم خود را اعلام کند. البته مبلغ مورد نظر ما برای قرارداد ایشان، با توجه به اشلی که در باشگاه داریم زیر یک میلیون پوند است اما رقم مورد درخواست ایشان بالاتر از یک میلیون پوند است. علاوه براین ما از اریکسون خواسته‌ایم تعداد دستیارانش را که می خواهد با خود به ایران بیاورد، کمتر کند.

مذاکره با دو مربی بزرگ دیگر در روزهای آینده

وی همچنین افزود: صحبت‌هایی در برخی از رسانه‌ها مطرح می شود که ما با اریکسون به توافق قطعی رسیده‌ایم و یا اریکسون در یکقدمی پرسپولیس است اما این مسائل به هیچ عنوان صحت ندارد. ما منتظر پاسخ ایشان هستیم، ضمن اینکه قرار است در روزهای آتی مذاکراتی را با دو مربی بزرگ دیگر نیز انجام دهیم تا بهترین انتخاب را برای هدایت تیم پرسپولیس در فصل آینده داشته باشیم.

گلایه از گزارشگر دیدار استقلال - شاهین

رویانیان در ادامه ضمن انتقاد شدید از برخی از برنامه‌های تلویزیونی و همچنین گزارشگر دیدار تیم‌های استقلال و شاهین بوشهر اظهار داشت: استقلال تیم بزرگی بوده و من برای این تیم احترام و هوادارانش احترام زیادی قائلم. من برد این تیم را تبریک می گویم اما در جریان بازی دیروز برخی از تماشاگران که معلوم هم نیست جزو هواداران استقلال باشند در جریان بازی به توهین به سرمربی تیم ما پرداختند.

معنی فقر فرهنگی چیست؟

وی افزود: نکته قابل تامل این بود که گزارشگر بازی در این لحظات سکوت معناداری کرد تا توهین آنها به سرمربی تیم ما به وضوح از گیرنده‌های تلویزیونی شنیده شود و بعد هم با خنده‌ای معنادار به گزارش خود ادامه داد! آنگاه همان فرد در برنامه‌ای به ریشه یابی مشکلات اخلاقی پرداخته و آن را ناشی از فقر فرهنگی می داند! آیا انجام چنین کاری منافات با ادعاهای ایشان در خصوص پرداختن به مشکلات اخلاقی ندارد؟ پس معنی فقر فرهنگی چیست؟

به بزرگنمایی زشتی‌ها و امور ضداخلاقی می پردازند

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: چرا وقتی استیلی مربی اخلاق سال می شود به آن کمتر پرداخته می شود و یا چرا وقتی عکس سردار شهید مقدم روی پیراهن‌های بازیکنان ما در بازی با سایپا چاپ شده و از آن به شهید غدیر یاد می شود، به آن کمتر اشاره و توجه می شود؟ چرا به دنبال چنین چیزهای اخلاقی نیستیم و به بزرگنمایی زشتی‌ها و امور ضداخلاقی می پردازیم؟

جوی به آلودگی فضای حاکم بر فوتبال ندیده‌ام

وی همچنین تاکید کرد: در یک برنامه تلویزیونی در خصوص اریکسون صحبت شده و گفته می شود که وی مشکلات اخلاقی دارد. چگونه می توان در خصوص فردی که حضور ندارد، این چنین قضاوت و اظهارنظر کرد؟ آیا این موضوع مغایرتی با موازین شرعی و اخلاقی ما ندارد؟ بدین شکل دم از اخلاق و اخلاقگرایی می زنیم؟ در 30 سالی که من در صنوف مختلف به کشورم با افتخار خدمت کرده‌ام جوی به آلودگی فضای حاکم بر فوتبال ندیده‌ام.

از نظر ضرغامی استقلال و پرسپولیس فرقی ندارند

رویانیان در خصوص اینکه برخی به وی می گویند دلیل اینکه اینقدر در برخی از برنامه‌های صداوسیما به حاشیه سازی در خصوص پرسپولیس پرداخته می شود این است که ضرغامی استقلالی است، تاکید کرد: این صحبت‌ها که از سوی برخی‌ها در خصوص استقلالی بودن آقای ضرغامی برای توجیه کارهای‌شان مطرح می شود به هیچ وجه درست نیست. من ایشان را از نزدیک و به خوبی می شناسم و شخصیت ضرغامی فراتر از این موضوعات بی‌ارزش است که توسط بعضی‌ها مطرح می شود. ایشان به پرسپولیس نیز علاقه دارند و از نظر وی استقلال و پرسپولیس تفاوتی ندارند.