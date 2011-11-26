به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی اظهار داشت: ایران بزرگترین قربانی سلاح های شیمیایی است که توسط آمریکا و همپیمانان غربی وی به رژیم صدام هدیه شده بود و با گذشت بیش از 22 سال از جنگ تحمیلی، هنوز جانبازان شیمیایی روزانه پس از تحمل سالها رنج و درد به شهادت می رسند. ادعاهای آمریکا در این زمینه خریداری ندارد، زیرا سابقه ایران در مبارزه با سلاح های کشتارجمعی بسیار روشن و پرافتخار است.

غریب آبادی با اشاره به اینکه برابر گزارش رسمی سازمان منع سلاح های شیمیایی 15 کشور از جمله آمریکا و برخی کشورهای غربی در تسلیح رژیم صدام به سلاح شیمیایی نقش داشته اند، گفت: ریشه تجهیز دیکتاتورها به سلاح های کشتارجمعی را باید در آمریکا و حامیان غربی آن جستجو کرد و به دلیل ترس از آشکارشدن این واقعیت بود که کشورهای غربی و آمریکا بلافاصله پس از مداخله نظامی در لیبی، بر تاسیسات و ذخایر سلاح های شیمیایی این کشور تسلط پیدا کردند تا مبادا واقعیتها آشکار شود.



نماینده دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی افزود: برابر کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی، کشورهای دارنده سلاح شیمیایی موظفند تمام سلاح های شیمیایی خود را تا 29 آوریل 2012 منهدم کنند، اما آمریکا به عنوان بزرگترین دارنده سلاح شیمیایی – در کنار ذخایر سلاح های هسته ای و میکروبی- رسما اعلام کرده است که هزاران تن از سلاح های شیمیایی خود را حفظ خواهد کرد و برای مدت زمان طولانی بیش از 10 سال آن ها را منهدم نخواهد کرد. این کشور با این اقدام خود، کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را نقض کرده و قرار است پرونده عدم پایبندی آن در شانزدهمین کنفرانس سالانه اعضای سازمان منع سلاح های شیمیایی که از 7 آذرماه در لاهه برگزار می شود، بررسی شود و جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در مقابله با این بی قانونی آمریکا دارد. بنابراین، طرح ادعاهای واهی از سوی آمریکا، برای سرپوش گذاشتن بر واقعیتهای فوق و تحت الشعاع قراردادن اقدام کنفرانس شیمیایی جهت بررسی پرونده عدم پایبندی این رژیم است.