وزیر ورزش و جوانان این هفته به مجلس می رود/ پاسخ به سئوالات 15 نماینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در این هفته ادامه بررسی در خصوص طرح یک فوریتی اداره صدا و سیما را در دستور کار دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح 40 ماده ای را مهر ماه سال جاری به تصویب رساندند با تصویب نهایی این طرح سازوکار قانونی اداره صدا و سیما و نظارت بر آن مشخص خواهد شد.



غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی در جلسه دفاع از این طرح یک فوریتی تصریح کرده بود: کمیسیون فرهنگی برای تصویب این قانون نمی توانست منتظر ارائه لایحه ای از طرف دولت باشد چون صدا و سیما جزو دستگاه های تابعه دولت نیست. بنابراین باید طرحی جامع در کمیسیون فرهنگی به تصویب می رسید.



وی افزود: این طرح با همکاری مرکز پژوهش ها و کسب نظر از صدا و سیما تهیه شده است. شاید صدا و سیما با برخی بندهای آن موافق نباشد کمیسیون فرهنگی آماده است نظرات دوستان صدا و سیما برای جرح و تعدیل این طرح بشنود.

وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم همکاران با موافقت با فوریت طرح اداره صدا و سیما امکان دهند قانون جامعی در مجلس هشتم برای اداره صدا و سیما به تصویب برسد.

این هفته محمد عباسی، وزیر ورزش برای پاسخ به سئوال 15 نماینده مجلس به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شده است.

محمد عباسی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور مرداد ماه سال جاری برای تصدی وزارت ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت وی از تیر ماه سال جاری به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شده بود ، به نظر می رسد عباسی این هفته در کمیسیون فرهنگی پاسخگوی عملکرد 5 ماهه خویش خواهد بود.