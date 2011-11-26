وزیر ورزش و جوانان این هفته به مجلس می رود/ پاسخ به سئوالات 15 نماینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در این هفته ادامه بررسی در خصوص طرح یک فوریتی اداره صدا و سیما را در دستور کار دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت این طرح 40 ماده ای را مهر ماه سال جاری به تصویب رساندند با تصویب نهایی این طرح سازوکار قانونی اداره صدا و سیما و نظارت بر آن مشخص خواهد شد.
غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی در جلسه دفاع از این طرح یک فوریتی تصریح کرده بود: کمیسیون فرهنگی برای تصویب این قانون نمی توانست منتظر ارائه لایحه ای از طرف دولت باشد چون صدا و سیما جزو دستگاه های تابعه دولت نیست. بنابراین باید طرحی جامع در کمیسیون فرهنگی به تصویب می رسید.
وی افزود: این طرح با همکاری مرکز پژوهش ها و کسب نظر از صدا و سیما تهیه شده است. شاید صدا و سیما با برخی بندهای آن موافق نباشد کمیسیون فرهنگی آماده است نظرات دوستان صدا و سیما برای جرح و تعدیل این طرح بشنود.
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