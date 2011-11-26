اهتزاز پرچم بزرگ عاشورایی در برج میلاد

به گزارش خبر گزاری مهر، همزمان با آغاز ماه محرم برنامه های مختلف و همایشهای عاشورایی به مدت 20 روز با همکاری اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری تهران و با حضور مهمانان مختلف از مناطق مختلف شهر تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران در سالن اصلی مرکز همایشها برگزار می شود.

همچنین فردا یکشنبه ششم آذر که مصادف با نخستین روز از اول ماه محرم است، پرچم بزرگ عاشورایی (بیرق سرخ) در مقابل مرکز همایشها برافراشته می شود.

برپایی نمایشگاههای مختلف عکس، تجسمی، نقاشی و... با موضوعات عاشورایی و بیداری اسلامی در گالریهای مختلف برج میلاد، اجرای کارگاههای تخصصی عاشورایی با حضور هنرمندان، برگزاری آیین گرامیداشت نوگلان حسینی با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، برگزاری آیین گرامی داشت مداحان اهل بیت با هماهنگی خانه مداحان تهران، نمایش لیزری پیامهای عاشورایی روی بدنه برج، پرچم آرایی بام مرکز همایشها، بلوار فرهنگ و هنر و گذرگاه دسترسی به برج میلاد با پیامهای عاشورایی و بزرگ داشت اهل منبر با هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از دیگر برنامه های ماه محرم برج میلاد است.