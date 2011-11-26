پژوهش اولویت اول انتشارات بنیاد ادبیات داستانی است

محمد حسنی، مدیر عامل بنیاد ادبیات داستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موافقت معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ایجاد بخش انتشارات این بنیاد، گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی بر مبنای فعالیتی که برای آن تعریف شده است، دارای مجوز نشر نیز هستند و این اتفاق تازه‌ای نیست و معاون فرهنگی وزارت راشاد نیز درهمین راستا با ایجاد انتشارات بنیاد ادبیات داستانی با نام «عصر داستان» موافقت کرده است.

وی با اشاره به اینکه مدیر مسئولی این انتشارات با مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی است، گفت: این انتشارات مثل بسیاری از دستگاه‌ها شخصیتی مستقل خواهد داشت و فعالیت آن در دو بخش تولید و نشر خلاصه شده است. در بخش تولید موضوع بررسی آثار و نیز ترجمه آثار داستانی و پژوهشی ارائه شده به بنیاد برای انتشار و نیز نظارت محتوایی بر آثار، مد نظر ما خواهد بود در بخش انتشارات نیز موضوعات فنی و عمومی نشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گفته حسنی این موسسه خود را رقیب ناشران بخش خصوصی نمی‌داند اما جایگاه آن نیز همانند یک ناشر معمولی نخواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره با الویت‌های نشر در این انتشارات نیز گفت: وجه ممیزه نشر در انتشارات «عصر داستان» را باید در وجه ممیزه بنیاد ادبیات داستانی با سایر موسسات نشر همسو جستجو کرد اما قدر مسلم این است که ما اولویت کاری انتشارات بنیاد را بر روی نشر آثار پژوهشی قرار داده‌ایم و از طرف دیگر سعی می‌کنیم در صورت لزوم به انتشار داستان نیز بپردازیم. در کنار آن بنیاد از این بستر به منظور انتشار و ارائه آثاری که در قالب ایده‌های نو در راستای برنامه‌های بنیاد ارائه می‌شود، نیز بهره خواهد برد.

وی تاکید کرد: انتشار تجربه‌های بنیاد راه را برای سایر ناشران نیز باز‌ خواهد کرد.