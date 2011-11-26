شبکه مستند ایران در خدمت فیلم های خارجی است

ارد عطار پور مستند ساز ضمن بیان این مطلب اختصاص شبکه ای مستقل به سینمای مستند در تلویزیون را مثبت ارزیابی کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : نمایش فیلم های مستند در این شبکه به خودی خود اتفاق نیکویی است که باعث آشنایی مخاطب با سینمای مستند می شود و از سوی دیگر نمایش فیلم های خارجی به خودی خود اشکالی ندارد و دریچه تازه ای به روی فیلمسازان این حرفه می گشاید و موجب می شود تا با شیوه های جدید و به روز فیلمسازی مستند و شیوه های فنی در دنیا آشنا شوند؛ اما در کنار نمایش آثار مستند شاهد هستیم که تولید فیلم های مستند ایرانی کمتر شده است و ادامه این روند شرایط نگران کننده ای را برای فیلمسازان داخلی ایجاد می کند چراکه ظرفیت سینمای مستند در ایران با نمایش بی رویه فیلم های خارجی و عدم توجه به مستندان داخلی نادیده گرفته می شود.

وی در ادامه افزود : در ابتدای تاسیس شبکه مستند اغلب فیلمسازان مستند از این اتفاق خوشحال شدند و گمان می کردند که شرایط فعالیت برای آنها بیش از گذشته مهیا می شود و حتی زمانی که این شبکه می خواست کار خود را آغاز کند با رویکرد افزایش تولیدات داخلی پا به میدان گذاشت و در ابتدای فعالیت ، با همین رویکرد پیش رفت ولی رفته رفته تولید آثار مستند داخلی در این شبکه کاهش یافت و به سوی نمایش فیلم های خارجی و فیلم های مستند آرشیوی روی آورد تا جائیکه هم اکنون شاهد هستیم که تولید و نمایش فیلم هایی از این دست در شبکه مستند تلویزیونی کاهش چشمگیری پیدا کرده است .

کارگردان فیلم مستند "خلیج فارس" در ادامه صحبت های خود کمبود نقدینگی در تولید فیلم های مستند و نمایش فیلم در این شبکه را عامل اصلی در عدم تولید فیلم های مستند دانست و گفت : بزرگترین مشکل در عرصه نمایش فیلم مستند در این شبکه کمبود نقدینگی است و این مسئله در پایین آمدن سطح کیفی این شبکه موثر بوده است و طبیعی است که اگر مشکلات مالی در حوزه تولید فیلم های مستند ادامه پیدا کند بسیاری از مستند سازان خوب که از راه تولید و عرضه فیلم های مستند گذران زندگی می کنند ناچار می شوند که از این حرفه خداحافظی کنند.

عطارپور در پایان افزود : این درحالی است که بسیاری از این مستند سازان در حوزه خاصی مانند محیط زیست پژوهش و فیلم می سازند و حال اینکه اگر فلیمسازانی از این دست با این حرفه خداحافظی کنند جایگزین کردن مستندسازان دیگر در این عرصه سخت و سالهای بسیاری به طول می انجامد .