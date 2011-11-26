اسکورت 1300کشتی توسط نیروی دریایی ارتش/ 100 درگیری با دزدان دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه در نشست خبری، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز بسیج، گفت: آرزو می کنم همه ما بسیجی باشیم و در خدمتگذاری به جمهوری اسلامی ایران موفق عمل کنیم.

وی همچنین به فرا رسیدن هفتم آذرماه روز نیروی دریایی اشاره کرد و افزود: امیدواریم نیروی دریایی راهبردی بتواند با تاکتیک عاشورایی هر جا که لازم است هفت آذری عمل کند.

سیاری که در آستانه هفتم آذرماه سالروز انجام عملیات مروارید که روز نیروی دریایی نامگذاری شد، گفت: عملیات مروارید توانست طومار تسلط دشمن بر خلیج فارس را در هم بشکند و کمر اقتصادی دشمن را نیز خم کند.

فرمانده نیروی دریایی با بیان اینکه عملیات مروارید 3 دستاورد بزرگ نظامی و سیاسی را به همراه داشت، اظهار داشت: دستاورد نظامی این عملیات به این دلیل بود که دو سوم نیروی دریایی دشمن منهدم شد و یک سوم آن نیز در منطقه ام القصر و تا پایان دفاع مقدس محبوس شد و تا پایان دفاع مقدس نیز اجازه فعالیت پیدا نکرد.

وی با بیان اینکه تسلط بر خلیج فارس یکی از آرزوهای دیرین دشمن بود که با انجام عملیات مروارید به کلی این آرزو از بین رفت، گفت: نیروی دریایی مقتدر ما در این عملیات جلوی ارسال تجهیزات ساخته شده را در شرق تنگه هرمز گرفت و نگذاشت که دشمنانمان این تجهیزات را وارد خلیج فارس کنند، زیرا آنها می خواستند رژیم بعث از بالای دریا با ایران مقابله کند، که این طرح آنان نیز نقش بر آب شد.

سیاری افزود: همچنین دو مرکز مهم البکر و الاُمیه که به صدور نفت عراق می پرداخت نیز منهدم و ضربه اقتصادی سنگینی به دشمن وارد شد.

وی در بیان دستاوردهای سیاسی عملیات مروارید گفت: بعد از این عملیات بود که دشمن تازه متوجه شد که در دریا حرفی برای گفتن ندارد و همچنین فهمید که توان دریایی ایران به چه میزان است و چگونه دریادلان موفق شدند تجهیزات نیرو را آماده به کار نگه دارند، ضمن اینکه بازتاب های بین المللی انجام عملیات مروارید در آن مقطع بسیار گسترده بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه در خصوص اقدامات دشمن پس از انجام عملیات مروارید، گفت: زدن سکوهای نفتی ایران، هجوم موشکی به جزیره خارک و مورد اصابت قرار دادن کشتی های تجاری در بندر امام از جمله اقدامات دشمن بود که پس از انجام عملیات مروارید انجام شد اما به لطف الهی و رشادت های رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل دشمن در همه این اقدامات ناکام ماند.

وی در ادامه اقدام بزرگ نیروی دریایی را در دوران دفاع مقدس اسکورت بیش از 10 هزار کشتی تجاری و نفت کش به شمار آورد و افزود: دشمن در طول دفاع مقدس تنها توانست 300 فروند کشتی تجاری و نفت کش را مورد اصابت قرار دهد که از آن تعداد 250 فروند نجات پیدا کردند و این یک رکورد بی نظیر برای جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: بنابراین مأموریت نیروی دریایی صرفاً نظامی نیست بلکه نیروی راهبردی مأموریت سیاسی و اقتصادی هم دارد که حضور در آب های آزاد این مطلب را اثبات می کند.

سیاری در ادامه با تأکید بر اینکه از دو سال گذشته تاکنون با تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر راهبردی بودن این نیرو وظیفه مسئولان نظام دریایی سنگین تر شده است، گفت: در پی این تدبیر نیروی دریایی به صورت موفقیت آمیز ظرف دو سال گذشته در شمال اقیانوس هند، دریای مدیترانه و دریای سرخ نیز حضور پیدا کرد.

وی با بیان اینکه تا امروز نیروی دریایی ارتش 16 ناو گروه به آب های آزاد اعزام کرده است، گفت: در حال حاضر ناوگروه شانزدهم در شمال اقیانوس مشغول انجام مأموریت است.

وی ویژگی این ناوگروه را نسبت به ناوگروه های قبلی همراهی ناوشکن جماران که به دست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است، افزود: کنترل خطوط مواصلاتی، تأمین امنیت برای کشتی های تجاری و نفت کش ها در شمال اقیانوس هند و خلیج عدن امروز مورد توجه نیروی دریایی قرار دارند، ضمن اینکه منطقه جزایر سومالی نیز تحت رصد کامل قرار دارد.

سیاری با بیان اینکه از 2 سال گذشته تا به امروز 1300 فروند کشتی تجاری و نفت کش توسط نیروی دریایی اسکورت شده است، بیان داشت: البته سلاح های جدید و قایق های مجهز هم دائماً به این ناوگروه های اعزامی اضافه می شوند تا توان رزمی آنها را ارتقاء ببخشند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه در نشست خبری در خصوص اینکه اگر تهدیدی متوجه کشور شود آیا می توانیم در آب های سرزمینی دشمنان به آنان پاسخ دهیم، گفت: برابر قوانین و مقررات بین المللی در عرصه آب های آزاد حضور داریم و اگر کسی بخواهد تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد ما آن را مقتدرانه پاسخ خواهیم داد.

وی در ادامه به اعزام ناوگروه دوازدهم نیروی دریایی به آب های آزاد اشاره کرد و افزود: ناوگروه دوازدهم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه سال گذشته برای نخستین بار از دریای سرخ و کانال سوئز عبور کرد و در دریای مدیترانه حضور یافت که بازتاب های بین المللی بسیاری را به همراه داشت، چرا که مطرح کردن افزایش عمق استراتژیک ایران از زبان رسانه های خارجی قابل تأمل است.

وی اضافه کرد: همچنین در این ناوگروه زیردریایی یونس برای نخستین بار طی 70 روز به انجام مأموریت پرداخت و وارد عمق دریای سرخ شد که این نشاندهنده توانمندی ایران در بحث سطحی ها و زیرسطحی ها است. به عبارت دیگر نشان دادن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب های بین المللی نشاندهنده توانمندی علمی و صنعتی کشورمان است و این موضوع مایه افتخار هر ایرانی است.

سیاری در ادامه در خصوص قابلیت حضور طولانی مدت ناوگروه نیروی دریایی در آب های بین المللی نیز گفت: هر کسی تعریف خود را از این موضوع دارد مثلاً زمانی نزدیک به 2 هفته در خلیج فارس حضور می یافتیم و امروز ناوگروه ما بیش از 100 روز در آب های بین المللی حضور دارند و نیروی دریایی بر اساس نیاز قابلیت حضور طولانی مدت در آب های آزاد را دارد.

فرمانده نیروی دریایی همچنین در خصوص در دستور کار بودن طراحی و ساخت ناوهای هواپیمابر، گفت: البته یکی از توانمندیهای قابل توجه جماران این است که قابلیت حمل بالگرد را دارد ولی امروز با توجه به مأموریت نیروی دریایی ما نیاز به ناو هواپیما بر نداریم، البته نه اینکه توانایی ساخت آن در کشور وجود نداشته باشد، بلکه دارای این توانمندی هستیم ولی این موضوع جزو اولویت های کاری ما نیست.

وی در خصوص انجام مأموریت نیروی دریایی برای مقابله با تروریسم دریایی گفت: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران هم در شرق شمال اقیانوس و هند و هم در غرب شمال اقیانوس هند به انجام اسکورت کشتی های تجاری و نفت کش ها می پردازد.

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد درگیری های ناوگروه های نیروی دریایی ایران با دزدان دریایی در حدود 100 مورد بوده است که همگی موفقیت آمیز انجام شده و منجر به فرار دزدان دریایی گردیده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقل مانند کشورهای روسیه و چین به انجام اسکورت کشتی های تجاری و نفت کش های می پردازد در حالیکه کشورهای دیگر تحت فرمان گروهی که آخرش به ناتو ختم می شود کار اسکورت را انجام می دهند.

سیاری با اشاره به اینکه کشورهای زیادی از ناگروه های نیروی دریایی ایران برای مقابله دزدان دریایی درخواست کمک می کنند، بیان داشت: اخیراً یک کشتی اماراتی از نیروی دریایی ایران درخواست کمک کرد که ما به یاری آن شتافتیم.

فرمانده نیروی دریای با بیان اینکه چندی پیش یک کشتی تجاری که متعلق به یکی از کشورها بود از نیروی دریایی ایران درخواست کمک کرد، گفت: در پی این درخواست خلبان بالگرد ناوگروه نیروی دریایی ایران پرواز کرد و بر روی کانتینر این کشتی تجاری نشست و 6 نفر را که در حال مرگ بودند نجات داد، بنابراین ما در بحث امداد و نجات دریایی نیز حرف های زیادی برای گفتن داریم.

وی در ادامه در خصوص ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و همچنین حرکت آن به سمت سوریه نیز گفت: با توجه به اینکه هم اکنون موج بیداری اسلامی در بسیاری از کشورهای منطقه به راه افتاده است، اما حضور ناوگان پنجم آمریکا در بحرین از همان ابتدا هم از دید ما غیرموجه بود، چون بارها اعلام کردیم که کشورهای منطقه با کمک هم می توانند امنیت منطقه را برقرار کنند و حضور کشورهای فرامنطقه ای نه تنها باعث ایجاد امنیت بلکه موجب ناامنی منطقه می شود.

سیاری اضافه کرد: ناو هواپیمابر آمریکا که در جنوب شرقی پاکستان مستقر بود از کانال سوئز عبور کرد و به مدیترانه رفت و این مسیر دائمی آنهاست، اما اینکه این ناو آمریکایی به سوریه رفته است را خبر ندارم و به هر حال کار دشمن یک عملیات روانی است.