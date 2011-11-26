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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

در شیراز/

ضرورت حفظ استانداردهای نشر پزشکی و اصول اخلاقی نشر بررسی شد

ضرورت حفظ استانداردهای نشر پزشکی و اصول اخلاقی نشر بررسی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: کنگره علمی سالیانه انجمن سردبیران مجلات و نشریات علوم پزشکی با حضور بیش از 15 شرکت کننده خارجی توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار و طی آن ضرورت حفظ استانداردهای نشر پزشکی و اصول اخلاقی نشر بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین گشایش این کنگره گفت: قدمت علم و تحصیلات عالیه در کشور به حدود 70 سال پیش باز می گردد و دوران تحصیلات دانشگاهی در کشور را می توان به سه دوره شامل قبل از جنگ جهانی دوم ، از جنگ جهانی دوم تا پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم بندی کرد.

دکتر محمد هادی ایمانیه افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در 10 سال گذشته جهش خوبی در رشد علمی کشور اتفاق افتاده و تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی و همچنین مجلات و نشریات منتشر شده به زبان انگلیسی و فارسی در کشور نشان دهنده رشد چشمگیری کمی و کیفی تولید علم در کشور است.

وی بیان داشت: در کنار رشد کیفی تولید علم در کشور و انتشار مقالات علمی باید دانشمندان واساتید کشور به جنبه کمی به ویژه اخلاق نشر نیز توجه نمایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: در چشم انداز 20 ساله کشور و همچنین توسعه پنجم، دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه پنج دانشگاه علوم پزشکی دیگر کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته اند.

وی گفت: بر این اساس تفاهمنامه ای بین این پنج دانشگاه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص نشر مجلات علمی و گسترش کمی وکیفی مقالات علمی به امضا رسیده است.

دبیر عملی و اجرایی این کنگره نیز گفت: حضور دکتر ایمانیه در این کنگره و حمایت ایشان بیانگر حمایتهای قاطع دانشگاه علوم پزشکی در بحث اخلاق نشر و توسعه کمی و کیفی نشریات است.

دکتر بهروز آستانه افزود: امید داریم همگام با سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف برنامه توسعه گام برداریم و با توجه به عنایت ویژه وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بتوانیم این فعالیتها را به سرانجام برسانیم.

وی در خصوص کنگره علمی سردبیران نشریات پزشکی نیز گفت: این کنگره به صورت سالیانه توسط انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی ایران و در تهران برگزار می شود که امسال برای نخستین بار با همکاری کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) در شیراز برگزار شد.

کد مطلب 1469422

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