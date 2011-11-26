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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

با گسترش این جنبش؛

دهها استاد دانشگاه هارواد از جنبش اشغال وال استریت حمایت کردند

دهها استاد دانشگاه هارواد از جنبش اشغال وال استریت حمایت کردند

دهها نفر از استادان دانشگاه هاروارد در آمریکا از جنبش اشغال ،که در این کشور راه افتاده ،حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکا، 29 استاد دانشگاه هاروارد با نوشتن نامه ای به رئیس این دانشگاه از جنبش اشغال وال استریت که در محوطه این دانشگاه نیز چادرهایی را برقرار کرده بودند، اعلام حمایت کردند.

در این نامه آمده است: ما تصمیم برای بستن ورودی های دانشگاه هاروارد را با تعهدات این دانشگاه برای تحقیقات آزاد و جامع و تمام شمول متناقض می دانیم.

طی هفته گذشته دانشجویان این دانشگاه در حیات این دانشگاه و در برابر مجسمه جان هاروارد بنیانگذار این دانشگاه چادرهایی را برقرار کرده بودند تا با جنبش اشغال سراسر حمایت کنند اما بسته شدن درهای هارواد باعث اختلال در حرکت دانشجویان شده است.

همچنین گفته می شود که نیروهای امنیتی تحرکات دانشجویان این دانشگاه را هم تحت نظر دارند.

کد مطلب 1469423

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