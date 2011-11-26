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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

شعبانی فرد در گفتگو با مهر:

امام خمینی(ره) با تشکیل بسیج روحیه خودباوری ملت ایران را تقویت کرد

امام خمینی(ره) با تشکیل بسیج روحیه خودباوری ملت ایران را تقویت کرد

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی گفت: بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با صدور فرمان تشکیل بسیج روحیه خودباوری را در بین ملت ایران تقویت کرد.

علی اکبر شعبانی فرد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرمان امام خمینی(ره)  مبنی بر تشکیل بسیج تنها در حوزه بسیج نظامی نبود بلکه ایشان با گسترش فرهنگ بسیج در همه ابعاد علمی، فرهنگی و اقتصادی موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم کردند.

وی ادامه داد: با تشکیل بسیج در همه ابعاد اقتصادی، صنعتی، علمی و فرهنگی ایران و ایرانی توانست با عزمی راسخ مسیر رشد و توسعه را پیموده و در جهت جبران عقب ماندگی ها حرکت کند.

استاندار استان مرکزی گفت: امروز به برکت فرهنگ بسیجی ایران به عنوان کشورهای صاحب نام صنعت سد سازی، پل سازی و ساخت تجهیزات پالایشگاهی  در دنیا مطرح شده است.

شعبانی فرد افزود: اگر نبود اندیشه پاک و زلال امام راحل در قالب تفکر بسیجی ما امروز شاهد دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به دانش انرژی هسته ای و سلولهای بنیادین نبودیم.

وی با اشاره به عضویت مهندسین، پزشکان، اساتید و دانشجویان کشور در بسیج اساتید، بسیج مهندسین، بسیج جامعه پزشکان و بسیج دانشجویی گفت: ایران امروز به پشتوانه عضویت متخصصان کشور در قالب تشکل های بسیج می رود تا قله های رفیع علمی، صنعتی و فرهنگی را بر اساس برنامه 20 ساله کشور فتح کند.

کد مطلب 1469426

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