امام خمینی(ره) با تشکیل بسیج روحیه خودباوری ملت ایران را تقویت کرد

علی اکبر شعبانی فرد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج تنها در حوزه بسیج نظامی نبود بلکه ایشان با گسترش فرهنگ بسیج در همه ابعاد علمی، فرهنگی و اقتصادی موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم کردند.

وی ادامه داد: با تشکیل بسیج در همه ابعاد اقتصادی، صنعتی، علمی و فرهنگی ایران و ایرانی توانست با عزمی راسخ مسیر رشد و توسعه را پیموده و در جهت جبران عقب ماندگی ها حرکت کند.

استاندار استان مرکزی گفت: امروز به برکت فرهنگ بسیجی ایران به عنوان کشورهای صاحب نام صنعت سد سازی، پل سازی و ساخت تجهیزات پالایشگاهی در دنیا مطرح شده است.

شعبانی فرد افزود: اگر نبود اندیشه پاک و زلال امام راحل در قالب تفکر بسیجی ما امروز شاهد دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به دانش انرژی هسته ای و سلولهای بنیادین نبودیم.

وی با اشاره به عضویت مهندسین، پزشکان، اساتید و دانشجویان کشور در بسیج اساتید، بسیج مهندسین، بسیج جامعه پزشکان و بسیج دانشجویی گفت: ایران امروز به پشتوانه عضویت متخصصان کشور در قالب تشکل های بسیج می رود تا قله های رفیع علمی، صنعتی و فرهنگی را بر اساس برنامه 20 ساله کشور فتح کند.