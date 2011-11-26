رونمایی از کتاب رویکردها و روشهای پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، از مباحث مهمی که در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی طرح میشود، روششناسی پژوهش درعرصه فلسفههای مضاف و علوم است. پژوهشگران روش پژوهش را از سویی به منزله منطق نظریهپردازی و تولید معادله گرفتهاند و از سویی دیگر به معنای ابزارشناخت لحاظ شدهاست.
در هر صورت باید تاکید کرد روش پژوهش معیاری برای قاعدهمندی و صحت پژوهش بوده و از همین رو باید گفت بازنگری در روش پژوهش شرط ضروری بازسازی علوم پیشرو است. فلسفه تعلیم و تربیت نیز به عنوان فلسفه ناظر به رشته علوم تربیتی از این قاعده مستثنا نبوده و نیازمند پژوهشهای روششناختی است
کتاب "رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت" را دکتر خسرو باقری (عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران) با همکاری دکتر نرگس سجادیه (استاد دانشگاه امام صادق علیهالسلام) و دکتر طیبه توسلی (عضو هیئت علمی گروه علوم تـربیتی دانشگاه قم) تالیف کردهاست.
فصلهای ابتدای کتاب که بنمایه این اثر را تشکیل میدهد به مبانی تاریخی و نظری روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت و نیز ماهیت پژوهش و روش پژوهش در تعلیم و تربیت پرداختهاست. در فصلهای دیگر به رویکردها، روشهای مورد نظر هر رویکرد و اعتبار آنها اشارهای شدهاست. این رویکردها و روشها، در فصلهای مستقلی با عنوان استنتاجی، تحلیلی (تحلیل منطقی، فرارونده، تحلیل زبانی) ترکیبی، دیالکتیکی وانتقادی، پدیدارشناختی وهرمنوتیکی، واسازانه و تبارشناختی تبیین و نقادی شدهاند.
این اثر توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در 453 صفحه منتشر شدهاست.
محفل رونمایی این کتاب به کوشش اعضای تارنمای تخصصی علوم تربیتی رب، روز دوشنبه 7 آذر، ساعت 16، در اتاق شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛ واقع در تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، روبه روی کوی نصر، نبش خیابان نسیم برگزار میشود.
نظر شما