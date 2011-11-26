برگزاری نشست ویژه شورای اشتغال؛ فردا یکشنبه

حسن کرباسی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید شورای عالی اشتغال در روز یکشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: شورای عالی اشتغال تصمیم گرفت نشست جدید را با موضوع اعزام نیروی کار به خارج کشور برگزار کند.

نماینده بخش خصوصی در شورای عالی اشتغال اظهار داشت: با توجه به مباحث مطرح شده در سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین لزوم توجه به موضوع اعزام نیروی کار به خارج، این نشست فردا با حضور اعضای شورای عالی اشتغال برگزار خواهد شد.

کرباسی از ایجاد شرایط تعامل نزدیک شورای عالی اشتغال با بخش خصوصی برای پیگیری مباحث مختلف اعزام نیروی کار به خارج خبر داد و گفت: برنامه ریزی و پیگیری مباحث مختلف و همچنین رونق بخشی به متقاضیان کار در خارج از کشور از دستور کارهای مهم نشست فردای شورای عالی اشتغال خواهد بود.

دبیرکل کانون کاریابی‌های بین‌المللی کشور همچنین از ارایه آمار کشورهای هدف برای اعزام نیروی کار و همچنین بررسی مشکلات این بخش در نشست فردا سخن گفت و افزود: در نظر داریم تا در این رابطه برخی مصوبات را از شورای عالی اشتغال اخذ کنیم.