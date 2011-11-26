تشکیل سازمان بانوان انقلاب اسلامی/ توجه حوزه علمیه به تربیت مبلغه

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ماه محرم گردهمایی آموزشی - توجیهی" پیام آوران محرم" امروز شنبه 5 آذر با حضور بیش از 200 مبلغه در سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام نصیر نیک نژاد مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، با بیان اینکه فرصت محرم یک فرصت تبلیغی منحصر به فرد است، گفت: شاید در فرصتهای تبلیغی دیگر سال مثل رمضان، ایام فاطمیه، هفته وحدت و... چنین فرصت استثنایی وجود نداشته باشد چراکه پیامبر(ص) خطاب به امام حسین(ع) فرمود: "لا یوم کیومیک یا اباعبدالله".



آموزش مقدمه راهبری است/ همواره نیازمند موعظه هستیم وی فرصت محرم را نعمتی برای افزایش آگاهی دینی مردم دانست و خطاب به بانوان مبلغه گفت: بهره مندی معنوی مبلغان و مروجان دین به نسبت مردم از این ایام محرم دوچندان است چراکه ممکن است مردم از این ایام بهره و فیض ببرند اما مبلغان و وعاظ هم خود از این مجالس فیض می برند و هم به دیگران فیض می رسانند؛ هم خود موعظه می کنند و هم موعظه می شوند. وی فرصت محرم را نعمتی برای افزایش آگاهی دینی مردم دانست و خطاب به بانوان مبلغه گفت: بهره مندی معنوی مبلغان و مروجان دین به نسبت مردم از این ایام محرم دوچندان است چراکه ممکن است مردم از این ایام بهره و فیض ببرند اما مبلغان و وعاظ هم خود از این مجالس فیض می برند و هم به دیگران فیض می رسانند؛ هم خود موعظه می کنند و هم موعظه می شوند.

حجت الاسلام نیک نژاد بر لزوم ارتقای سطح علمی و معنوی و مهارتی مبلغان و وعاظ تأکید کرد و افزود: طبیعی است تا کسی خود اصلاح و هدایت نشود نمی تواند راهنما و هدایتگر دیگران شود. اگر این شناخت و هدایت اولیه هدایتگر نباشد، اهتمال سقوط و انحراف دوچندان است. ما نیاز داریم در هر مرحله و سطح معرفت و دانش و فن تخصصی خود را ارتقا دهیم و تخت آموزش قرار گیریم و این مسئله را در سیره و سلوک بزرگان می بینیم که آنان همواره خود را نیازمند موعظه و راهنما می خواندند.

لزوم تربیت مبلغات برای فعالیت در امور بانوان

وی با اشاره به اینکه 50 درصد جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند بر لزوم فعالیتهای علمی، فرهنگی و دینی برای این بخش از جامعه تأکید کرد و گفت: ما در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم و باید نگاهمان به همه بر اساس آیه شریفه ان اکرمکم عندالله اتقکم باشد. البته در احکام شرعی ما تابع هستیم اما اسلام دقیقا حقوق و عدالت را بین زن و مرد برقرار کرده است و هیچ دین و آیینی به اندازه اسلام جایگاه واقعی و حق و حقوق زن را والا ندانسته است.

وی با اشاره به اقتضائات طبیعی زن و مرد گفت: اسلام احکام شرعی را متعالی و به روز دیده و بهتر است برخی احکام مربوط به بانوان توسط خود بانوان بیان شود هرچند از باب اضطرار ورود آقایان در تشریح احکام زنان اشکالی ندارد اما امروز جامعه ما نیازمند تربیت مبلغات زیادی است. زنان مبلغه از ویژگیهای بسیاری برخوردارند که تأثیر کلامی بالای آنان بر بانوان و داشتن فرصت بیشتر برای حضور در جمع زنان از جمله این امتیازات است.



حجت الاسلام نیک نژاد تربیت مبلغ را کار حوزه علمیه خواند و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهاد میانی این تربیت شدگان امر تبلیغ را از حوزه گرفته و به مردم تحویل می دهد. متأسفانه کار تربیت مبلغ به هر دلیلی به اندازه نیاز جامعه در حوزه علمیه انجام نمی گیرد و حوزه علمیه با وجود همه ویژگیها در عرصه تربیت مبلغه خوب عمل نکرده است هرچند که الان احساس می شود برنامه هایی در دست اقدام دارند و سازمان تبلیغات اسلامی به کمک حوزه آمد و وارد امر تربیت مبلغ و مبلغه شد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته در حوزه های علمیه از مسائل کاربردی جامعه غفلت می شد به بیان خاطره ای از اولین کار تبلیغی خود پرداخت و در ادامه تأکید کرد: باید در تبلیغ اقتضائات زمانی را نیز در نظر گرفت.



ارتقا مجتمع علوم اسلامی کوثر به مؤسسه آموزش عالی

وی با اشاره به فعالیتهای گسترده سازمان تبلیغات اسلامی در ساماندهی مبلغات از تشکیل سازمان بانوان انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: سالها دغدغه تشکیل یک سازمان فاخر برای فعالیت بانوان در حوزه قرآن، اعزام، فعالیتهای فرهنگی-دینی ... را داشتیم که بحمدلله این سازمان هفته گذشته تشکیل شد و هیئت امنا و ارکان این سازمان تعیین شدند و مراحل ثبت آن نیز در حال انجام است و در آینده این سازمان مثل سازمان تبلیغات اسلامی متولی تمام فعالیتهای دینی- فرهنگی بانوان خواهد شد.



مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین با تجلیل از فعالیت مجتمع علوم اسلامی کوثر جهت تربیت بانوان مبلغه و حوزوی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجتمع کوثر در میان حوزه های علمیه خواهران حائز رتبه برتر شده است لذا با نظر شورای عالی حوزه علمیه این مجتمع به مؤسسه آموزش عالی ارتقا یافته و مدرک آن دانشگاهی و رسمی خواهد بود.



در بخشی از این گردهمایی حجت الاسلام امیری آتشانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران نیز به ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت مبلغان و مبلغات در ایام سال پرداخت و گفت: در طول سال حدود سه هزار و 500 واعظ و خطیب در سطح مساجد و حسینیه ها و ... به امر تبلیغ می پردازند و در ایام خاص مثل ماه محرم و رمضان حدود 8 هزار اعزامی داریم.

به گزارش مهر؛ در ادامه این نشست دکتر محسنی استاد حوزه و دانشگاه در مورد "محرم و بدعتها" سخنرانی کرد و آقاجانی معاونت فرهنگی ستاد عتبات عالیات نیز به ارائه گزارشی از آخرین فعالیتهای این ستاد پرداخت.