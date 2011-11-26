به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه در جمع روحانیون مسلمان اعلام کرد: ما مبلغی را در بودجه امسال (2012- 2013) به تربیت کارشناسان تاریخ و فرهنگ اسلام اختصاص داده ایم.

وی افزود: بهبود وضعیت آموزش برای کارشناسان تاریخ و فرهنگ اسلام و ادغام کامل تسهیلات آموزش الهیات اسلامی در نظام آموزشی روسیه از وظایف مهمی است که آن را با جدیت مدنظر داریم.

روسیه برای نخستین بار در تاریخ خود یک استاندارد دولتی را برای مقطع آموزش عالی درباره اسلام و الهیات تعریف کرده است و براساس اظهارات رئیس جمهور این کشور فرصتی را برای بزرگترین تسهیلات آموزش عالی کشور فراهم آورده تا دپارتمانهایی را راه اندازی و روحانیون مسلمان را تربیت کنند.

مدودوف با تأکید بر اهمیت آموزش موثر و قدرتمند اظهار داشت: در حال حاضر هفت هزار مسجد و نمازخانه، 96 نهاد آموزش اسلامی که دربرگیرنده هفت دانشگاه است در روسیه فعال هستند و از این تعداد 320 مسجد طی چهار سال گذشته ساخته شده است.

رئیس جمهور روسیه گفت: اوایل دهه 90 در روسیه تنها 90 مسجد فعال بود، اما تعداد این مساجد با افزایش جمعیت مسلمانان نیز افزایش یافت.