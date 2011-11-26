به گزارش خبرگزاری مهر، رابین فن پرسی گفت: اکنون احساس می کنم که یک شماره 9 واقعی هستم. فکر می کنم شبیه یک مهاجم شده‌ام.

وی در گفتگو با سان اظهار داشت: گاهی اوقات من حتی خودم را هم شگفت زده می کنم. بعضی وقت‌ها اوضاع واقعا خوب پیش می رود و من در عین حال باید آرامش خود راحفظ کنم.

فن پرسی 28 ساله در رقابت‌های لیگ برتر این فصل 13 گل به ثمر رسانده و برترین گلزن مسابقات به حساب می آید.

وی در ادامه گفت: همه می دانند که هدف پایانی چیست. این جام است که در پایان فصل شمرده می شود. امیدوارم ادامه این گل‌ها تیم آرسنال را به جایی برساند. این تنها چیز خوب است و من برای کسب بیشتر از اینها تلاش می کنم.