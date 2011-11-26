دکتر راجر اسکروتن فیلسوف بریتانیایی و استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد در مورد ویژگیهای عشق و محبت نسبت به خالق و انسانها به خبرنگار مهر گفت: عشق به خدا از رهگذر زندگی خوب و زندگی انسانی نشان داده می‌شود، بر اساس این عشق است که نسبت به دیگران ایثار می‌کنیم.

وی یادآور شد: عشق ایجاب می کند از این امر آگاهی داشته باشیم که جهان هدیه و پیشکشی از سوی او به بشر است. این نشان از عشق خداوند به بشر است، اگر خدا عشق به بشر نداشت این جهان را به او پیشکش و هدیه نمی‌کرد.

مؤلف "فرهنگ اندیشه سیاسی" تصریح کرد: عقیده من بر این است که دین اسلام و دین مسیحیت این عشق به خدا را از دو زاویه گوناگون و مختلف می‌نگرند. مسلمانان بر بندگی و اطاعت در مقابل اراده خدا تأکید دارند.

وی یادآور شد: : مسیحیت خدا را در تمام رنج و عذابی که مسیح متحمل آن شد می‌بیند و مسیح را تصویری از او می‌دانند که متجلی شده است.

این فیلسوف بریتانیایی تأکید کرد: عشق به خدا نشان از عشق ما به سایر انسانهاست. اما البته باید توجه داشت که موجود انسانی موجودی ناقص است، از اینرو عشق به سایر انسانها نیاز به تساهل و برابری و بخشش دارد. همچنین این عشق مستلزم روا داشتن احترام است.

اسکروتن تصریح کرد: این در حالی است که ما از خدا طلب عفو بخشش می‌کنیم ولی نمی‌توانیم خودمان در حق او بخشش و عفو را انجام دهیم. چرا که ما در مقام چنین کاری نیستیم و اساساً قادر به چنین کاری نیستیم.

وی با اشاره به اینکه این تفاوت مهمی میان عشق الهی و عشق انسانی است، گفت: از سوی دیگر باید توجه داشت که عشق انسانی شکلهای مختلف و گوناگونی به خود می‌گیرد.

استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد یادآور شد: برای نمونه می‌توان از عشق والدین به فرزندان، عشق یک دوست به دوست، عشق فرزند به والدین نام برد.

مؤلف "فرهنگ اندیشه سیاسی" تصریح کرد: این در حالی است که ما با خدا تنها یک رابطه داریم. مشکل و مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم چگونگی درک این عشق از منظر انسانی است. به عبارت دیگر مسئله این است که ما چگونه می‌توانیم این عشق و رابطه واحد را با تفسیر انسانی درک کنیم.

وی افزود: آنچه در غرب وجود دارد این است که پدرها به راحتی مادر و فرزندان را ترک می‌کنند، همچنین فرزندان نیز به راحتی والدین خود را ترک می‌کنند. بر این اساس، اگر تفسیر خود از عشق به خداوند را معطوف به عشق پدرانه کنیم در این صورت به مشکل خواهیم خورد.