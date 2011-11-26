مصمم بودن استانداری در گرفتن اراضی مجاور اتوبان/ اراضی کاربری تحقیقاتی ندارند

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه تهران بیش از 500 هکتار زمین دارد که از این میزان 60 هکتار را اتوبان از زمینهای آنها جدا کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل راههای دسترسی، ترافیک و دسترسی شهرستانهای تهران زمینی که در کنار ترمینال کلانتری است،از سوی پردیس کشاورزی درخواست تغییر کاربری داده شده است.

استاندار البرز بیان کرد: این درخواست تغییر کاربری در حالی از سوی پردیس کشاورزی مطرح شده است که این زمین در مالکیت مسکن و شهرسازی است و تنها برای انجام کارهای تحقیقاتی در اختیار این مرکز آموزش عالی قرار گرفته بود.

این مسئول بیان کرد: پیش از این برای ساخت سایت اداری استان، این زمین در نظر گرفته شده بود که با مقاومت مسئولان وقت دانشگاه مواجه شد.

وی با تاکید بر اینکه برای احداث سایت اداری استان مصر هستیم یکی از این مجموعه های بلااستفاده را در اختیار بگیریم ادعای برخی مبنی بر درخواست استانداری برای در اختیارگرفتن مجموعه تحقیقاتی با هدف ساخت سایت اداری را رد کرد.

فرهادی بیان کرد: تنها در صورتیکه دولت تصمیم دیگری در خصوص این زمینها بگیرد،از خواسته خود منصرف می شویم و با درخواست پردیس برای تغییر کاربری زمین ها نیز موافقت نخواهد شد.

پردیس کشاورزی همچنان بر کاربری تحقیقاتی این زمینها مصر است و از سوی دیگر مسکن و شهرسازی البرز نیز چندی پیش در نشستی خبری خواهان بازپس گیری اراضی فوق شده و عنوان کرده بود که این زمینها در مالکیت مسکن و شهرسازی است و مسئولان پردیس کشاورزی نباید این ادعا را مطرح کنند.

پیگیری خبرگزاری مهر بر تعیین تکلیف این زمینها و مشخص شدن اینکه بالاخره زمینهای فوق کاربری تحقیقاتی دارد یا خیر ادامه دارد.