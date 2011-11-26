ثبت دمای 14 درجه زیر صفر در چالدران/ هوا تا دوشنبه نیمه ابری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مطلبی فر صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دمای هوای همه شهرهای استان طی 24 ساعت و شب گذشته زیر صفر گزارش شده است، افزود: شهرستان چالدران در شمال آذربایجان غربی با دمای 14 درجه زیر صفر سردترین شهر استان بود.

وی بیان داشت: شهرستانهای بوکان با 13 درجه، سلماس با 10 درجه، ماکو و تکاب با 9 درجه، خوی هشت درجه و ارومیه با هفت درجه زیر صفر به ترتیب سردترین شهرهای آذربایجان غربی بعد از چالدران طی شب گذشته بودند.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مردم سایر شهرهای استان نیز دمای هفت تا پنج درجه زیر صفر را طی شب گذشته شاهد بودند، اظهار داشت: با توجه به ورود سامانه بارش زا طی روز گذشته بیشترین میزان بارش برف و باران در شاهین دژ جنوب آذربایجان غربی گزارش شده است.

مطلبی در خصوص وضعیت جوی و آب و هوای امروز تا دوشنبه آذربایجان غربی، ادامه داد: بر اساس گزارشات هواشناسی وضعیت جوی کمی تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی و بارش پراکنده در مناطق شمال استان پیش بینی می شود.