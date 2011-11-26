آغاز تدوین سند فقر زدایی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح شنبه در نشست شورای راهبردی سند کاهش فقر استان گفت: فقر زدایی و توانمندسازی نیاز به تدوین برنامه‌های منسجم، کارشناسی شده و مطلوب دارد و باید با عزمی جدی و به طور همگانی به آن پرداخته شود و در این خصوص تهیه سندی راهبری ضروری است.

نیکزاد بیان کرد: از بین بردن فقر و تنگ دستی و محرومیت زدایی متولی خاصی ندارد و یک تکلیف دینی و انسانی است و عموم مردم و همه دستگاه‌های اجرایی باید خود را موظف و ملزم به این امر بدانند.

وی بر برنامه‌ ریزی و تلاش مسئولان در این خصوص تاکید کرد و بیان داشت: حرکت محرومیت ‌زدایی با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آغاز شد و به این منظور بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادی به نام کمیته امداد را تشکیل داد که اساس آن مردم هستند و چنین حرکتی در هیچ جای جهان سابقه ندارد.

نیکزاد یادآور شد: در این استان توانمندیها و ظرفیتهای خاصی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که به کمک آنها اگر با سه هدف توانمند سازی اقتصادی، روحیه کارآفرینی و اشتغالزایی حرکت شود، در راستای محرمیت زدایی گام اساسی برداشته شده است.

استاندار اظهار داشت: امروز کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای دولتی و موسسات خیریه غیردولتی به تنهایی نمی‌توانند بر معضل فقر که سایه سنگینی دارد، فائق آیند.

وی افزود: همت و تلاش همه دستگاه‌های اجرائی، بخش خصوصی و آحاد مردم در به کارگیری منابع به ‌طور هماهنگ و با تعامل و همکاری بیش از پیش در ایجاد فرصتهای اشتغالزایی و تولید درآمد، بسیار موثر است.

نیکزاد گفت: امروز هر نوع فعالیت و برنامه‌ای که در بخشهای مختلف و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی انجام می شود در راستای توانمندسازی و محرومیت زدائی است و توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه و مناطق دور افتاده و محروم، در اولویت برنامه‌ها و اهداف نظام و دولت عدالت محور است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هم گفت: تهیه سند فقر زدایی استان با هدف توانمند سازی و کاهش تدریجی مددجویان، پیش‌گیری از آسیبهای اجتماعی آنها و حفظ و ارتقای کرامت انسانی انجام می شود.

عبدالمجید فرهادی آموزشهای فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی، ایجاد فرصتهای اشتغالزایی، امکان سنجی ادارات برای همکاری با کمیته امداد امام (ره)، شناخت استعدادها، مشارکت در تعاونیها و فعالیتهای اقتصادی را از برنامه‌های این نهاد در این راستا عنوان کرد.