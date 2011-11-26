لزوم استمرار مدیریت علمی بر طرح های جنگلداری شمال

به گزارش خبرنگار مهر، این کارشناسان در نخستین همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404 بر لزوم استمرار مدیریت علمی بر طرحهای جنگلداری تاکید کردند.

فعال کردن طرح های جنگل داری غیرفعال با توان اقتصادی منفی از طریق تزریق اعتبارات دولتی در راستای سرمایه گذاری های زیر بنایی در بخش های احداث جاده، تأمین تجهیزات و حفاظت جهت دستیابی به موازنه وثبت در عملکرد اقتصادی طرح و تولید مستمر از دیگر خواسته ها مطرح شد.

ایجاد زیر ساخت ها و تجهیزات مناسب در مبادی ورودی کشور با سرمایه گذاری دولت برای سهولت در امر واردات چوب و خرده چوب و توسعه زراعت چوب در زمین های کم بازده ملی و واگذاری طویل المدت به متقاضیان زراعت چوب و تدوین قوانین مناسب حمایتی از دیگر پیشنهادات بود.

همچنین در این همایش تاکید شد، به واحدهای از صنایع چوب وکاغذ که تمام و یا بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق درختکاری و زراعت چوب تأمین نماینده متناسباً معافیتهای مالی اعطا شود.



ارتقای تکنولوژی در صنایع چوب وکاغذ برای افزایش بهره وری و کاهش ضایعات و استفاده بهینه از مواد اولیه از دیگر نیازهاست.

کارشناسان حوزه چوب و کاغذ کشور با اشاره به سیاست های کلی مصوب برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه امور اقتصادی مبنی بر « تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصله از آن آز منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» پیشنهاد دادند: درصدی از درآمدهای منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز، صرف احیا و توسعه منابع تجدیدپذیر ( جنگل و زراعت چوب) شود.

همچنین با توجه به اهمیت بازیافت محصولات چوبی و کاغذی مصرف شده، اقدمات لازم در جهت روش های جمع آوری و تبدیل با ارزش افزوده بیشتر اعمال شود.



فعالان حوزه چوب و کاغذ کشور عنوان کردند: با عنایت به محدودیت تولید چوب در کشور، استفاده از سایر موارد لیگنوسلوزی بالاخص باگاس در تولید محصولات چوبی و کاغذی در دستور کار دستگاههای حمایتی و سرمایه گذاران قرار گیرد.

تسهیل مقررات و رفع موانع واردات انواع چوب و خرده چوب با رعایت موازین فنی و اقتصادی و با حفظ اصول قرنطینه نباتی نیز امری ضروری اعلام شد.



این کارشناسان بیان داشتند: به منظور حمایت منطقی از صنایع چوب وکاغذ کشور نظرات صاحبان صنایع و صاحب نظران تشکل های تخصصی در اتخاذ و تصمیمات مرتبط مورد عنایت قرار گیرد.



ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی های کاربردی و توسعه ای در بخش صنایع چوب و کاغذ و ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب امری ضروری است، از این رو تطبیق فعالیت های آموزشی و پژوهشی با نیازهای این بخش مورد تأکید است.



بازنگری دستورالعمل های اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری جنگل به منظور تاثیر در امر انتقال سریع و سالم مقطوعات به مراکز اصلی مصرف، حمایت دولت از مجریان طرح های جنگل داری و همچنین اجرای بند 10 طرح صیانت ( مصوبه شماره 142276/ ت 26239- 82/6/24 هیئت محترم وزیران مبنی بر جبران خسارات ناشی از کاهش حجم برداشت) از دیگر خواسته ها اعلام شد.



عدم صدور مجوز صادرات چوب به خاج از کشور، بازنگری ظرفیت پذیرش دانشجو متناسب با نیاز و توسعه صنعت چوب و کاغذ کشور، بازنگری نحوه پذیرش دانشجو با لحاظ نمودن نیازمندی های رشته و توان فارغ التحصیلان مقاطع متوسطه نیز از جمله پیشنهادات بود.



بازنگری نحوه جذب دانشجویان با هدف حفظ سطح کیفیت علمی فارغ التحصیلان، بازنگری سرفصل ها متون درسی با هدف ایجاد قابلیت ها و مهارت های مهندسی و طراحی، ارائه استراتژی مناسب در تدوین دروس مرتبط با مهارت های کارورزی دانشجویان با حضور مستقیم کارشناسان خبره صنعتی، معرفی رشته های کارآفرین متناسب با نیاز جامعه مثل صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی و تشکیل یک کمیته ممیزی متشکل از نمایندگان گروه های تخصصی در دانشگاههای کشور و صاحبان صنایع بزرگ در زمینه چوب و کاغذ در سطح کشور با هدف کنترل و بازنگری ادواری نظام آموزشی از دیگر موارد بود.



تدوین و ساماندهی نقش دولت در تعیین مسیر حرکت صنعت به سمت توسعه و جهت دهی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها به صورت همگام با صنعت، بررسی ساز و کارهای مناسب و تدوین قوانین و مقررات مناسب به منظور رشد متناسب صنعت و آموزش عالی کشور و مؤثر نمودن همکاری های بین دانشگاه و صنعت در قالب یک نظام هماهنگ و با هدف حذف تناقض های قانونی بین وزرات خانه ها و سازمان های متولی امر نیز مورد تاکید قرار گرفت.



تأسیس سازمان های رسمی- پژوهشی ( مراکز تخصصی آزمایشگاهی و پایلوت) با مشارکت 3 رکن اصلی صنعت، دانشگاه و دولت با هویتی مستقل و مجزا و با بهره گیری از منابع انسانی و امکانات هر دو بخش دانشگاه و صنعت با هدف انجام تحقیقات نیمه صنعتی و رفع مشکلات صنایع نیز ضروری دانسته شد.