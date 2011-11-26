اعراب با عذرخواهی به دمشق بازمی گردند/ امیدوارم پرچم ترکیه درآتش نسوزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی پرس، "بشار اسد" در جمع برخی از جوانان سوری که در کاخ ریاست جمهوری (الشعب) این کشور در دمشق اظهار داشت: آن طرفهایی از برادران عرب ما که پس از بحران سوریه مواضعی را علیه ما اتخاذ کردند با عذرخواهی به دمشق باز خواهند گشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخی از مواضع عربی در قبال دمشق اظهار داشت: این مسائل برای ما چیز تازه ای نیست.

رئیس جمهور سوریه با اشاره به توطئه اعراب، درباره علت پذیرش طرح اتحادیه عرب از سوی دمشق اظهار داشت: با وجود اینکه می دانستیم این طرح نتیجه ای در بر ندارد اما با پذیرش آن به دوستانمان که به علت موضعشان در حمایت از سوریه تحت فشار بودند، کمک کردیم که نشستی را برگزار کنند.

اسد با اشاره به مواضع شدید آنکارا علیه سوریه اظهار داشت: همچنان آرزوی امپراتوری عثمانی در اذهان برخی افراد زنده است، البته آنان می دانند که نمی توانند به این آرزو برسند. آنان هم اکنون در صدد هستند با سوء استفاده از برخی احزاب که شعارهای دینی سر می دهند نفوذ خود را در جهان عرب افزایش دهند.

رئیس جمهور سوریه افزود: امیدوارم پرچم ترکیه در آتش نسوزد، چون مردم ترکیه بسیار به آن افتخار می ورزند.

وی درباره نگاهش به آینده سوریه گفت: ما می دانیم که سوریه هرگز از توطئه ها در امان نخواهد ماند. پس از آنکه ما از این معرکه پیروز خارج شویم انتظار نداشته باشید که با نه گفتن به آمریکا، آسوده رها شویم.

وی در پاسخ به سوالی درباره گروهکهای مسلح فعال در سوریه اظهار داشت: گروهکهای مسلح که به ایجاد رعب و وحشت در بین ملت اقدام می کنند به سه گروه تقسیم می شوند، بخشی از آنان وابسته به اخوان المسلمین هستند، بخش دوم وهابیهای تکفیری بوده و بخش سوم شامل مجرمان محکوم به اشد مجازات همچون اعدام و حبس ابد هستند.

اسد تاکید کرد: با این افراد هرگز سازش نمی کنیم و در هر جایی آنها را تحت پیگرد قرار می دهیم.

رئیس جمهور سوریه با اشاره به انتشار اخباری درباره جدایی نیروها از ارتش سوریه با لبخندی بر لب اظهار داشت: اگر فرار برخی سربازان ایجاد شکاف در ارتش تلقی می شود پس کل ارتشهای جهان دچار جدایی طلبی شده اند.